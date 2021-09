Marian Hussein skriver stortingshistorie: – Håper det kan være en døråpner

Mandagens stortingsvalg ble historisk på flere måter. TV 2s oversikt viser at det er rekordmange kvinner blant de nye representantene.

I tillegg er det valgt inn 11 personer med innvandringsbakgrunn. Det er seks flere enn det har vært noen gang tidligere.

– Det er sånn Norge ser ut i dag, og jeg tenker at det er på høy tid at nasjonalforsamlingen gjenspeiler det mangfoldet, sier SV-politiker Marian Hussein.

– Ny tone

Hussein har lenge engasjert seg i politikken. Hun kom til Norge som 10-åring og blir nå den første stortingsrepresentanten med bakgrunn fra Somalia.

– For mange barn og unge som vokser opp i dag, betyr det jo enorm mye at noen som ligner på dem er på disse plassene. Jeg håper det kan være en døråpner for andre kvinner med afrikansk bakgrunn, sier Hussein.

I tillegg til å være en av rekordmange 76 kvinner som er valgt inn på Stortinget, blir Hussein også den første stortingsrepresentanten som bruker hijab.

– Det har skjedd noen ganger at folk ser hijaben og snakker til meg på engelsk eller fremmedgjør meg i det offentlige rom, sier Hussein.

Nå håper 35-åringen at økt mangfold kan bidra til å skape en mer inkluderende tone i Stortinget.

– Jeg håper at det nye Stortinget kan sette en ny tone for hvordan vi skal ha den offentlige samtalen i Norge, sier Hussein.

Viser at det er mulig

De nye stortingsrepresentantene er også yngre enn tidligere. Selv om det skiller hele 52 år mellom den yngste og eldste representanten viser tall fra TV 2 at gjennomsnittsalderen ligger på 45,7 år.

Det betyr at dette blir det yngste Stortinget noensinne.

Forsker Marjan Nadim ved Institutt for samfunnsforskning mener det er positivt at det nye Stortinget har mer mangfold, både i alder, kjønn og etnisk bakgrunn.

MANGFOLD: Nadim er ikke i tvil om at økt mangfold kan ha en stor symbolsk verdi. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg tror dette kan bidra til at mange med minoritetsbakgrunn føler at de blir representert på en annen måte der beslutninger tas. De føler at disse politikerne som har samme bakgrunn som dem selv også deler noen erfaringer og perspektiver som nå kommer inn og blir representert på Stortinget, sier Nadim.

– Har dette en signaleffekt?

– Det tror jeg absolutt. Jeg tror det er veldig symbolsk viktig at stortinget i større grad speiler det mangfoldet vi har i befolkningen, sier Nadim.

Hun tror det historiske mangfoldet blir spesielt viktig for unge med minoritetsbakgrunn.

– Dette viser de unge, som ofte får høre om diskriminering i arbeidslivet og hvordan de har dårligere sjanse for å lykkes, at det faktisk er mulig, sier Nadim.

Vokste opp i fattigdom

Det er stortingsrepresentanter med minoritetsbakgrunn i flere partier, alt fra Rødt til Frp.

Det er likevel Arbeiderpartiet som har flest representanter med innvandrerbakgrunn. En av dem er tidligere AUF-leder Mani Hussaini.

KOLBOTN: Hussaini bor på Kolbotn og er stortingsrepresentant for Akershus. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg er stolt av min bakgrunn. Vi kom til Norge som asylsøkere fra Syria for 21 år siden. Jeg har levd i fattigdom i Norge og bodd på asylmottak, men jeg har også opplevd det vakre med Norge, at fellesskapet stiller opp og at man kan få seg jobb, sier Hussaini.

Han er glad for at det nå blir mer mangfold på Stortinget.

– Jeg mener det nye Stortinget er et miniatyr av Norge. Det er veldig bra for da betyr det at de beslutningene som fattes i større grad kommer til å være i samsvar med det folk opplever der ute, sier Hussaini.

Vil inspirere andre

Når Hussaini snart skal innta Stortinget, gjør han det først og fremst som Ap-politiker.

– Vi er valgt inn for å representere politikken til våre partier. Jeg er valgt inn for å kjempe for en rausere velferdsstat, for å kutte utslipp og skape jobber. Det er min visjon. Men så har vi også hver vår bagasje med inn på Stortinget, sier Hussaini.

MULIGHETER: Hussaini mener Norge er et land med store muligheter for alle. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han håper at hans historie kan være med på å inspirere andre.

– Tenk på det. Ett barn av asylsøkere som kom til Norge for 21 år siden uten noen ting skal nå inn på Stortinget. Det tror jeg ikke de hadde fått til i mange andre land, sier Hussaini.