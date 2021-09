Tufte: – Linni Meister åpnet øynene mine

Et kapittel er viet roerens deltakelse i programmet 71 grader nord.

«Jeg endte opp med å være på telttur med Linni Meister. Den blonde bimboen med pipestemme og masse sminke».

Tufte legger ikke skjul på at han var skeptisk og innrømmer at han hadde sine tanker og fordommer til Linni.

«Skulle hun ut å tusle med tung ryggsekk i myr, uten mulighet for å dusje, sminke seg og drikke sjampis?»

Men Linni Meister fikk Tufte til å gå i seg selv. Roeren beskriver Meister som et av de varmeste, mest omtenksomme og mest inkluderende mennesker han har møtt.

«Jeg vil takke Linni for at hun åpnet øynene mine, og for å få meg til å slutte med det tullet det er å dømme folk før jeg har tatt meg tid til å lytte til deres historie», forteller Tufte i boken som er skrevet i samarbeid med Øystein Lie.

Tittelen er altså «Skjerpings» med undertittelen «Du kan alltid bli bedre».

HYLLER LINNI MEISTER: Olaf Tufte lærte mye av henne. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Olaf Tufte røper at han selv også har vært utsatt for å bli forhåndsdømt. Og det liker han dårlig.

«Det irriterer. Jeg har sjøl vært jævlig god til å lage meg et bilde av det mennesket jeg skal treffe, uten å ha pratet med han eller henne - og det er ikke pent gjort. Her må jeg bli bedre. Det er én som skal ha æren for at jeg har skjerpet meg: Linni Meister.»

Olaf Tufte vant OL gull i roing både i 2004 og 2008. Tufte er 45 år og ga seg på toppnivå etter årets OL i Tokyo.