Invitert hjem til Støre for samtaler

Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum var ved 17.30-tiden på vei til det første fysiske møtet med Jonas Gahr Støre etter valget.

Like før klokken 18 ankom de Støres bolig på Ris i Oslo.

– Det blir nok hyggelig, sier Arnstad i en kort kommentar til TV 2.

Ved ankomst var det mye oppmøtt presse ved Støres bolig.

PÅ VEI: Her er Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad på vei til huset til Støre. Foto: TV 2

– Det er hyggelig å besøke Jonas. Nå skal vi snakke om valget og hvordan vi skal forvalte valget, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Nå skal vi ha en hyggelig samtale, sier han.

Kommenterer ikke SV

Slagsvold Vedum ville ikke si noe om hvorvidt døren er lukket for SV.

– Hva skal dere snakke om?

– Det blir mellom meg, Støre og Arnstad, sier Vedum.

De to ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i døra.

– Jeg tror ikke dere er invitert inn på middag, hvis ikke Jonas har gjort det da, sier Sp-lederen lattermildt til pressekorpset.

– Ha en fin kveld da dere, sier Støre, før han lukker døren for pressen.

Litt over klokken 18 ankom også Hadia Tajik (Ap) Støres hus.

– Det blir spennende å se hva vi får ut av samtalene. Dere får ha en fin kveld, sa Tajik til pressen.

Tidlige samtaler

Støre fortalte allerede tirsdag at han hadde hatt samtaler med lederne for Sp og SV.

– Vi oppsummerer med at vi har vunnet dette valget. Det er det tydelige resultatet. Vi har blitt det klart største partiet. Det vi ba velgerne om, et flertall for det vi kalte plan A, en flertallsregjering med Sp og SV, har flertall blant velgerne, åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre da han møtte pressen tirsdag ettermiddag.

Støre sa et samlet parti har gitt mandat til ledelsen i Arbeiderpartiet om samtaler og så forhandlinger om regjering i Norge.

– Når det gjelder det arbeidet, ligger Aps plan A fast. Jeg har snakket både med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken, og vi vil fortsette å ha samtaler de neste dagene, sier Støre.

Vedum har tidligere vært klar på at han ønsker en Arbeiderpartiet-Senterpartiet-basert regjering, og har ikke klart å svare på hvorvidt det vil være aktuelt for Sp å gå inn i en regjering med SV.