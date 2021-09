– Vi kan klare det mest utrolige

– Jeg driter i at det er Mourinho vi skal møte i Conference League. Han er bare et menneske av kjøtt og blod han også som meg og alle vi andre, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø Glimt

På nytt skal det skrives fotballhistorie i Bodø når Glimt møter Ukrainske Zorya Luhansk til den aller første kampen i gruppespillet i det nyopprettede Conference League.

– Det er en begivenhet vi ikke har vært med på i klubben noen av oss. Det aller viktigste er at vi går inn i den kampen og tør å være oss selv og slippe oss løs, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø Glimt.

Han får gode assosiasjoner til blant annet Rosenborg og Champions League-kampene på Lerkendal på 90-tallet.

Bare å nyte

– Kamp klokken 21 på en flott høstkveld i Bodø, ja da får jeg assosiasjoner til Rosenborg og det som har vært og det som du ser på tv. Nå er vi en del av dette, og det må vi bare nyte, sier Knutsen.

BEGIVENHET: Bodø Glimt er klare for historisk gruppespill i Europa Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

I tillegg til Zorya skal Glimt møte CSK Sofia og Roma i gruppespillet, og det å møte Jose Mourinho har det det kommet mange spørsmål om.

– Jeg driter i at det er Mourinho vi møter på et tidspunkt. Han er et menneske av kjøtt og blod han også, som meg og alle vi andre, sier Kjetil Knutsen.

– Skal du søke gode prestasjoner og utvikling og kunne konkurrere mot de aller beste, så kan du ikke se på dem som uoppnåelige eller at det de gjør er så fantastisk, forteller suksesstreneren.

– Vi kan klare de utroligste ting her oppe i Bodø med 50 000 mennesker. Mange andre ville ha sagt at det er umulig at du kan få et så godt fotballag fra Bodø. Det er verken klima, nok folk eller økonomi nok til at det er mulig, men jeg tror ikke at du kan tenke slik. Du må tenke helt annerledes, sier Knutsen.

PYNTET TIL FEST: UEFA har tatt over på Aspmyra i noen dager mens det forberedes til Conference League Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

Drivkraften

Han berømmer både spillere og hele klubbledelsen i Bodø Glimt for at klubben har kommet så langt.

– Det er reisen, opplevelsen og det å jobbe med dedikerte menneskene hver eneste dag som er drivkraften, forteller suksesstreneren.

Bodø Glimt skal spille hele seks kamper i løpet av de neste 17 dagene. Det blir mye reising og kampforberedelser, men Knutsen er klar på at han og spillerne er klare.

– Den mentale siden er viktig siden dette blir begivenheter som blir for store for oss, sier Knutsen.

Også Erik Botheim ser frem til hardkjøret.

– Vi skal gå ut for å nyte og kose oss. Jeg tror alle på laget og i klubben ser frem til dette. Vi har ingen ting å tape, sier Erik Botheim.

GLEDER OSS: Erik Botheim er klar historisk gruppespill i Europa Foto: Sigfinn Andersen/TV 2

Under kvalifiseringen til Champions League manglet flere spillere på grunn av skader.

Skadefri tropp

Når man nå går inn i gruppespillet er det en skadefri tropp.

I tillegg beholdt klubben viktige spillere som Patrick Berg og Fredrik Andre Bjørkan etter at overgangsvinduet var stengt.

Klubben har også forsterket laget med Amahl Pellegrino og Gilbert Koomson før den viktige høsten.

– Det laget vi har nå kan avgjøre kamper. De har fart, kraft og kan gjøre enkelt spillere bedre. Det blir spennende å se hvor godt vi klarer det.

– Vi vil prioritere samhandling og struktur veldig sterkt, sier Knutsen.

– Nå møter man lag som tør å spille fotball, hva tenker du om det?

– Det er helt rett. Dette blir en helt annen greie. Vi har sett alle kampene til Zorya som de har spilt i år, og det har vært åpne kamper.

– Er vi dyktig nok til å spille av det første presset deres, så er det rom veldig mange steder på banen. Er vi dårlig balansert kan vi bli ekstremt hardt straffet, forteller han.

– Jeg håper og tror at det blir en artig og offensiv fotballkamp, sier Kjetil Knudsen.

Kan slå alle

Sportsjef i Avisa Nordland, Freddy Thoresen, tror Bodø Glimt kan nå langt.

– De må i hvert fall spille bedre enn de gjorde i siste hjemmekamp mot Odd, men på Aspmyra tror jeg Bodø Glimt kan hevde seg mot samtlige av de tre lagene som de skal møte.

– Det blir spennende å se hvordan de løser det på bortebane, men Glimt er underdog. Det kan var en fordel, sier Thoresen.

Erik Botheim ser frem til høst og flomlys.

– Det som er gøy er å spille kamper, og jeg tror alle er motivert for det. Vi har en sterk kultur og mange gode spillere på laget, så vi gleder oss til høsten, sier Botheim.