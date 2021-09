Norsk unggutt sjokkerte Carlsens VM-motstander: – Jeg er i himmelen akkurat nå

Etter tre tap på rad trengte Lier-gutten sårt en opptur. Tari, tidligere juniorverdensmester, hadde en formidabel oppgave foran seg: Jan Nepomnjasjtsjij med svarte brikker.

Tari sjokkerte imidlertid russeren, som skal møte Magnus Carlsen til VM-match i slutten av november. Etter 34 trekk ga «Nepo» opp partiet.

– Jeg er i himmelen akkurat nå. Det er noe av det beste som har skjedd på lenge, sier Tari til TV 2.

– Jeg var så langt nede i går at jeg bare var helt deprimert, etter å ha tapt tre på rad. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle slå Jan i dag med svart, fortsetter han.

Lier-gutten er den lavest rangerte spilleren i turneringen. Han har stått godt i flere partier, men ikke helt «fått ballen i mål». Blant annet hadde han Carlsen i kne.

– Det betyr veldig mye, for dette har vært en psykologisk barriere for meg. Jeg har fått mange gode stillinger, men jeg har aldri vunnet mot en spiller med 2700 i rating. Jeg har alltid vært nær, men alltid dummet meg ut på en eller annen måte.

Nepomnjasjtsjij har 2792 poeng på FIDE-ratingen, som gjør ham til verdens fjerde beste spiller på papiret. Tari er på 109. plass med 2642 poeng.

– Å slå en på 2800, med svart, kunne ikke smakt bedre, slår unggutten fast.

Saken oppdateres.

Carlsen trenger seier

Magnus Carlsen trenger desperat en seier mot Richárd Rapport, mannen som har imponert stort og leder Norway Chess.

Ungareren er kjent for offensive og uforutsigbare åpninger. Men i og med at remis med svarte brikker mot verdensmesteren ville være et ypperlig resultat, gikk han på defensiven med en svært solid åpning.

Carlsen fikk dermed en en svært vrien oppgave i å åpne opp partiet, noe han fortsatt jobber med.

