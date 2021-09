Vakten avslører Ronaldos ord: – Da forsvant hodepinen

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Cristiano Ronaldo skjøt en vakt i senk under oppvarmingen før Champions League-åpningen mot Young Boys tirsdag kveld.

Manchester United-stjernens forsøk gikk over mål. Der sto vakten Marisa Nobile og fulgte med på tribunen da hun ble truffet av Ronaldos skudd.

– Ballen traff hodet mitt, og da var det helt svart. Jeg ble borte og gikk i bakken, forteller Nobile til den sveitsiske avisen Blick.

Da vakten ble bevisst igjen, fikk hun seg et overraskende syn.

– Jeg så Ronaldo over meg. «Herregud, døde jeg?», spurte jeg. Ronaldo svarte: «Nei, nei. Beklager! Hvordan går det? Går det bra?»

Det kan forklare hvorfor det kom frem smil hos Ronaldo, som etter å ha forsikret at de gikk bra med vakten, gjenopptok oppvarmingen.

– Herregud, jeg hadde store smerter. Jeg var mer eller mindre helt utslått,. Men da jeg så Ronaldo, forsvant hodepinen, forteller Nobile.

Etter kampen kom Ronaldo bort og ga drakten til den uheldig vakten.

Cristiano Ronaldo sendte Manchester United i ledelsen like før det var spilt 13 minutter mot Young Boys, men etter en utvisning av Aaron Wan-Bissaka snudde Bern-laget til 2-1 og sørget for en tung kveld for Manchester United.