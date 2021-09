«Skal vi danse»-Benjamin bekrefter kjæreste

Svenske Benjamin Jayakoddy er proffdanser i «Skal vi danse» sirkuset, og danser i år med Joakim Kleven. Han har deltatt på programmet i flere år, og i 2015 ble han sammen med artisten Adelén Rusillo Steen etter at de vant sammen.

Men etter fire år som kjærester og samboere gikk de hvert til sitt i 2019.

Nå kan Jayakoddy røpe ovenfor «Rød Løper» at han har funnet lykken igjen.

– Jeg har en kjæreste fra Sverige, forteller han til programmet.

Dansepartner Kleven følger opp:

– Jeg har møtt henne og hun er veldig godkjent, sier han.

For to uker siden skapte Kleven og Jayakoddy norsk Skal vi danse-historie. For første gang danset to menn sammen – og danseparet gikk rett til topps med hele 27 dommerpoeng.

Til TV 2 forteller Kleven og Jayakoddy at responsen har vært enorm.

– Det er en bekreftelse på at folk synes det er kult at to menn danser sammen, sier Kleven, og legger til:

– Men, det jeg synes treffer mest er nok tilbakemeldingene fra foreldre som sitter og ser på med barna, og som sier at barna synes det er kult og nydelig at to menn danser sammen.