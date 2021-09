Reagerer på VM-uttaket: – Landslaget hadde vært bedre om ledelsen var bedre

Mie Bjørndal Ottestad er skuffet over å ha blitt vraket til sykkel-VM. Det har landslagssjefen «full forståelse» for.

Norges Cykleforbund (NCF) offentliggjorde troppen til VM i Belgia sent tirsdag kveld.

På herresiden var det få overraskelser, men flere bet seg merke i at Bjørndal Ottestad ikke var en del av seksmannslaget på kvinnesiden.

Norgesmesteren fra 2020 fikk ikke plass på et lag som består av Susanne Andersen, Emilie Moberg, Katrine Aalerud, Stine Borgli, Anne Dorthe Ysland og Ingvild Gåskjenn.

– Jeg skulle gjerne ha syklet VM. Jeg føler jeg er i god form og har prestert godt i de rittene jeg har syklet, så jeg også synes det er litt rart, sier hun.

– Hadde du regnet med å være på det laget?

– Ja, jeg hadde absolutt det. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde gjort en solid jobb for laget.

– Har du fått en begrunnelse for hvorfor du ikke ble tatt ut?

– Nei, det har egentlig vært litt vagt, sier hun.

Reagerer: – Det er mye å gå på

Bjørndal Ottestad var nylig med på det norske laget i EM, hvor hun ble nest beste norske på en 29.plass.

24-åringen har tatt store steg etter at hun slo igjen med gull i NM i fjor, og hadde i forkant av EM blitt nummer 16 i Belgium Tour og 35 i Ladies Tour of Norway.

– Jeg fikk gode tilbakemeldinger etter EM. I en så hard løype vises det hvem som er i form og ikke. Så det var bra.

– Det var også diskusjoner rundt OL-uttaket tidligere i år. Synes du forbundet gjør en god nok jobb?

– Både og. Jeg tror vi som landslag hadde gjort det bedre om ledelsen var bedre. Det er mye å gå på der, uten at jeg har lyst til å peke ut noen enkeltpersoner. Det går på hele opplegget, sier hun.

– Full forståelse for at hun er skuffet

KVINNENES LANDSLAGSSJEF: Carl Erik Pedersen. Foto: Heiko Junge

Carl Erik Pedersen er landslagsleder for kvinner elite i NCF, og han har ingen problemer med å forstå at Bjørndal Ottestad er skuffet.

– Jeg forstår henne veldig godt. Det positive med kvinnesyklingen nå er at det begynner å bli såpass mange som er på et bra nivå at uttakene er vanskelige. Jeg har full forståelse for at hun er skuffet, men det var en totalvurdering som gjorde at jeg landet på det uttaket jeg gjorde. Jeg hadde syv ryttere som alle fortjente en plass. Én måtte vike, og da ble det hun. Med unntak av Susanne Andersen, som er kapteinen på laget, så hadde vi hatt et tilnærmet like sterkt lag uansett hvem vi hadde endt opp med av de syv, sier han.

– Hva tenker du om utsagnet «landslaget hadde gjort det bedre om ledelsen var bedre»?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Norges VM-tropp, seniorklassene: Menn Elite tempo:

Andreas Leknessund Menn Elite fellesstart:

Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking, Markus Hoelgaard, Rasmus Tiller.

Kvinner Elite tempo:

Katrine Aalerud. Kvinner Elite fellesstart:

Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Stine Borgli, Emilie Moberg, Anne Dorthe Ysland, Ingvild Gåskjenn.



Bjørndal Ottestad blir neste år en del av det nystartede kvinnelaget til Uno-X, og hennes kommende arbeidsgiver stusser også over at hun ikke blir å se i VM.

– Jeg er selvsagt litt subjektiv her, men jeg er overrasket over at hun ikke er tatt ut. Hun gjorde en fabelaktig jobb i EM, og i Belgium Tour hadde hun også gode resultater. Så jeg er overrasket. Hun hadde fortjent plassen, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland.

Forsvarer OL-uttaket

Det skapte debatt internt i sykkelmiljøet i sommer da Katrine Aalerud og Stine Borgli fikk de to plassene til fellesstarten i Japan.

Enkelte krefter i Sykkel-Norge mente at Susanne Andersen, som skal lede laget i VM, hadde fortjent en av de to plassene - til tross for at løypen var av den svært krevende sorten målt i høydemeter.

– Det er ingen hemmelighet at folk stusset på OL-uttaket. Susanne (som også skal sykle på Uno-X neste år) hadde vært klar for den løypa, og jeg mener hun burde ha vært der når vi så hvordan rittet ble kjørt, sier Haugland.

Pedersen forsvarer imidlertid uttaket og peker på at Andersen ikke var i samme form i vår som det hun er nå.

– Hun var i diskusjonen og en av de aktuelle, men det var en tøff løype i Tokyo. Susanne har hatt en fin utvikling i det siste, men hun var, som resten av DSM-laget, ikke så sterk i vår. Så da ble det gjort en vurdering i forkant av at hun ikke var den rette å ta med til OL, sier han.