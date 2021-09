Haaland scoret fem, men en ny egenskap begeistret sjefen mest

Etter noen feriedager i Frankrike er Ståle Solbakken hjemme igjen i København, der fokuset nå rettes mot kommende landslagssamling der Norge møter Tyrkia borte (8. oktober) og Montenegro hjemme (11. oktober).

Oppgjøret mot Tyrkia ble allerede på forrige samling betegnet som «den lille finale» av Solbakken. Med seier der skal det mye til for at Norge ikke blir nummer 2 eller bedre i gruppa.

– Hvordan jobber dere inn mot neste samling? Blir det mye reising?

– Nå handler det om å få oversikt over flest mulig, og få med oss mest mulig. Jeg tror ikke vi skal reise så mye. Det er bare to serierunder som skal spilles før det smeller igjen, sier Solbakken.

Lederen Braut Haaland

Han var sliten, men fornøyd, etter den intense septembersamlingen der Norge sto igjen med sju av ni mulige poeng fra kampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar.

GOD STEMNING: Ståle Solbakken med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Foto: Beate Oma Dahle

Og kanskje mest gledelig sett utenfra: Erling Braut Haaland leverte på samme, høye nivå som han har til vane å gjøre i Borussia Dortmund. 21-åringen scoret i hver eneste kamp, plaget verdens kanskje beste midtstopper Virgil van Dijk og avsluttet med hat trick i 5-1-seieren mot Gibraltar.

Etter å ha ledet Norge i åtte kamper er det ingen spillere som har overrasket Solbakken nevneverdig, som har tilbudt noe han overhodet ikke forventet.

Samtidig trekker han uoppfordret fram én ting som gledet ham ekstra på forrige samling:

– Erling gikk herlig foran på samlingen. Han viste den andre siden av seg selv, at han kan være en leder i den gruppa her og gå foran som et godt eksempel i presspillet. De andre klarte å utnytte hans styrker, som gjorde at han fikk ekstremt mange muligheter og scoret mange mål. Kjemien var god, og det han ga til laget, fikk han også tilbake, sier Solbakken.

På spørsmål om Haaland er en «leading by example»-type, svarer landslagssjefen slik:

– Jeg tror han forstår mer og mer hvilken enorm posisjon han har, ikke bare i Norge, men også i verden. Ingen spillere i norsk målestokk har hatt den posisjonen noen gang. Det er ganske ufattelig, for han er født i år 2000 og vi skal være forsiktige. Men når han har det potensialet og er den spilleren han er, vil det automatisk bli stilt ekstra krav til ham på og utenfor banen.

Tre nøkkelspillere som trenger kamptrening

Haaland gjorde han som han pleier i Champions League-premieren mot Besiktas onsdag, scoret mål, og forhåpentligvis gjør han det samme i Istanbul også neste måned når Norge møter Tyrkia.

Til den kampen er det andre nøkkelspillere Solbakken er mest spent på inn mot samling.

SCORET: Sander Berge feirer etter å ha kommet fra benken og gitt Sheffield United ledelsen mot Preston North End. Foto: Simon Bellis

* Mathias Normann satt på benken i 90 minutter da Norwich tapte 0-1 mot Arsenal

* Sander Berge fikk knappe 20 minutter som innbytter og scoret da Sheffield United spilte 2-2 mot Preston tirsdag

SKAFFET STRAFFE: Her får Alexander Sørloth straffe mot Càdiz. Foto: Miguel Morenatti

* Alexander Sørloth har kommet inn som innbytter i begge kampene etter overgangen til Real Sociedad. I forrige kamp skaffet han straffe.

– Vi får se da, hvor mye Normann spiller for Norwich de neste par ukene. Sander må på banen i de to kampene før samling, det samme gjelder Sørloth. Det er tre spillere som vi gjerne vil ha mest mulig på banen nå, sier Solbakken.

En som satt på benken i sesongens første to kamper, men deretter grep sjansen ettertrykkelig da han fikk den, er Mohamed Elyounoussi. Han var også blant de mest toneangivende spillerne på forrige samling.

– Moi ga oss en bekreftelse på sin ekstreme fysiske form, han har en veldig stor motor til å løpe langt og intensivt, han lykkes mye med ballen og spiller med stor selvtillit. En målscorer og en luring, oppsummerer Solbakken.