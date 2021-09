Den ansattes slengbemerkning gjorde Martin (40) forbannet

Lørdag kveld 11. september skulle Martin Lindgren en rask tur innom 7-Eleven i Storgata i Tønsberg for å handle noen få ting.

– Jeg var innom bensinstasjonen rundt klokken 18 på kvelden, og skulle bare ha et par bokser med saus til venninnen min. Det står to ansatte bak kassen, og han ene går for å hente det jeg skal ha, sier han til TV 2

Saken ble først omtalt i Tønsberg Blad.

Ble kalt tjukk

Lindgren ble stående igjen foran kassen med den andre ansatte. For å ikke stå der helt mutt, sier Lindgren til den ansatte: «Nå begynner det å bli kjølig ute.»

Svaret som Lindgren da mottar, gjorde ham perpleks.

– Han svarte: «Du har jo så mye fett på kroppen at det ikke burde være et problem for deg.» Jeg ble helt satt ut. Hvordan skal man svare på det?, spør Lindgren seg selv.

– Jeg tror det ramla ut av meg: «Det er kaldt uansett», og så forlot jeg stedet. Det var først da jeg kom hjem til venninnen, og la merke til hennes sterke reaksjon, at jeg forsto overtrampet.

Ringte daglig leder

40-åringen forklarer at han ble mer og mer forbannet. Venninnen anbefalte ham å ringe til stasjonen for å si ifra til sjefen.

– Jeg fikk snakke med sjefen etter mye om og men. Jeg spurte om de hadde for vane å kalle kundene sine for feite. Det virket over telefon som om hun prøvde å dysse det ned, og ba meg sende en skriftlig klage. Hun sa hun beklaget det, men jeg følte ikke at det var oppriktig – at det ikke ble tatt på alvor.

Lindgren forteller at han tidligere har opplevd mobbing, men at det å møte det i voksen alder var sjokkerende.

– Jeg hadde ikke behøvd å si noe til ham i det hele tatt, men jeg deler gjerne av meg selv.

Takknemlig for alle meldinger

I stedet for å sende inn en skriftlig klage, ble Lindgren oppfordret av venninnen til å kontakte lokalavisen.

Han hadde ingen anelse om hva som ventet ham.

– Jeg var redd for å ta dette offentlig. Jeg ville ikke bli «han som ble kalt feit på bensinstasjonen». Men, responsen har vært enorm. Jeg har fått meldinger av folk fra over alt i landet. Jeg er veldig takknemlig for alle som har tatt kontakt.

Tirsdag 14. september dukket det på kvelden opp et blomsterbud på Lindgrens inngangsdør, sammen med en flaske alkoholfrie bobler og en skriftlig beklagelse.

Onsdag fikk han en beklagelse over telefon.

– Han jeg snakket med var hyggelig og la seg paddeflat. Jeg føler de har beklaget seg tilstrekkelig og at jeg har blitt tatt på alvor etter avis-oppslagene, sier Lindgren, og legger til:

– Men, hvis jeg hadde sendt klagen, og ikke gått ut i media, er jeg usikker på hvordan dette hadde endt.

– Har du opplevd noe lignende på de nevnte bensinstasjonen tidligere?

– Nei, aldri. Jeg har vært kjempefornøyd og har vært der flere ganger. Jeg har heller ikke opplevd noe lignende andre steder i servicebransjen.

– Den ansatte har fått en advarsel

Vanja Flademoen, daglig leder ved Yx/7-Eleven i Storgata, bekrefter overfor TV 2 at hendelsen fant sted.

– Den ansatte har fått en advarsel og vi har tatt en prat om hva som er greit og ikke greit. Vi er lei oss for at dette skjedde og det kommer ikke til å skje igjen.

– Lindgren føler at han ikke ble tatt på alvor av deg?

– Det kom litt brått på meg. Jeg måtte få sett begge sider av saken først, og få tatt en vurdering. Men, jeg tok det seriøst, det gjorde jeg. God kundeservice er veldig viktig for oss.