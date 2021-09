Gir klar julegave-advarsel: – Populære varer kan fort bli mangelvare

Det er fortsatt flere måneder til julaften, men likevel oppfordrer forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til å begynne med julegavene allerede nå.

– Containermangel, forsinkelser i leveranser av varer, tomme butikkhyller og høy etterspørsel etter populære varer som elektronikk, vinterutstyr og kosmetikk preger den kommende julehandelen, sier Olsen.

Gitt utviklingen man har sett under pandemien og den økte etterspørselen inn mot juleaften, tror hun det er fornuftig å være tidlig ute.

– Populære varer kan fort bli mangelvare. Er du ikke tidlig ute med julehandelen i år, risikerer du å ikke få julegavene under treet i tide, advarer Olsen.

Forbrukerøkonomen tror mange kan komme til å føle på presset om å handle en «nødgave» for å være trygg på at det ligger noe under treet når julen kommer.

– Det kan jo gå fint med en gave eller to, men mange har flere titall julegaver som skal handles. Å handle under press eller i stressende tider vet vi kan resultere i ukloke valg. Det kan fort koste deg dyrt.

Problemer

Bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank peker på at økonomien fortsatt ikke har kommet tilbake til normalen etter koronapandemien. Fortsatt bruker folk mye penger på varer istedenfor tjenester.

– Selv om veksten avtar, er vareforbruket fortsatt høyt. Dermed fortsetter utfordringene med containermangelen i verden, hovedsakelig forårsaket av fortsatt høy etterspørsel i USA. Utvidet kapasitet i form av flere skip forventes ikke å gi særlig effekt før i 2023, så det er i hovedsak etterspørselen i USA som må ned for at situasjonen skal bedre seg, sier Melle.

Bransjeanalytiker i Danske Bank, Eirik Melle. Foto: Danske Bank

Han sier smittevernstiltak har bidratt til trangere flaskehalser i havnene, hvor langt flere skip enn vanlig ligger og venter på sin tur.

– Smitteverntiltak og containerproblematikken gir ikke bare tomme butikkhyller, men potensielt også problemer for produksjonsbedrifter som er avhengig av råmaterialer og halvfabrikat for å produsere sine varer.

Effektene for ulike bransjer er svært ulike, men man ser stadig flere eksempler på at både produksjon og logistikk gir mangel på varer.

– Dersom etterspørselen i USA ikke går kraftig ned, vil containermangelen fortsette en god stund fremover. Julehandelen vil bare forsterke problemene for en allerede presset forsyningskjede, sier bransjeanalytikeren.

Ikke vent til lille julaften

Leder for handelspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, understreker at det ikke er full stopp i vareflyten i verden.

– Stort sett er det tilgang på varer. Men det er kluss i containertrafikken og i produksjonslinjen i Asia, særlig Kina. Varefrakt derfra har vært en utfordring over lengre tid, sier Hammerstad.

Han forklarer at fabrikker stenger ned så fort det oppdages smitte, noe som skaper problemer som forplanter seg videre i produksjonslinjen.

– Det kan nok bli ventetid på noen varekategorier utover høsten, og kanskje særlig på elektronikkvarer. Det kan også gjelde enkelte sportsartikler og husholdningsapparater. Vi ser ikke for oss at det blir varemangel, men det kan bli lengre ventetider, Hammerstad.

– Hva kan folk gjøre?

– Det er greit at man er oppmerksom på at det er forsinkelser i varetransporten fra Asia til Europa, og det kan ramme en del varer. Har man spesielle planer om hva man skal kjøpe inn, kan det være greit å sjekke beholdningen. Det er ting som taler for at man bør være litt tidligere ute enn 23. desember hvis man skal handle julegaver, sier Hammerstad.

– Unngå julesmell

Ifølge forbrukerøkonom Thea Olsen er det en god idé å lage en handleliste før du starter julegaveshoppingen, og deretter begynne innkjøp så tidlig som mulig.

– Er du sent ute, er det ikke sikkert det finnes gode alternativer dersom produktet du ser etter er utsolgt. Er det utsolgt, har du muligens tid til å vente til det kommer inn på lager igjen, eller du kan kjøre en god plan B.

Hun minner om hva som skjedde da «alle» skulle ha sykler i vår.

– Etterspørselen var enorm, og på et tidspunkt ble det mer eller mindre tomt. Skøyter er et annet eksempel på en typisk sesongvare og julegave som fort kan bli utsolgt. Det er nok mange som husker vinteren i fjor med tomme hyller, sier Olsen, og fortsetter:

– Det ble raskt utsolgt, og valgmulighetene derfor også redusert. Dette kan fort «tvinge» folk til å måtte handle et dyrere produkt enn det de i utgangspunktet skulle kjøpe. Unngå julesmell i privatøkonomien og start julehandelen nå.