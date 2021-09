Full forvirring i tårevåt vaksinekø: Fem 14-åringer fikk vaksine, så ble sønnen nektet sin dose

14-åringene sto i kø, klare for å få koronavaksine. De fem første ble vaksinert – men resten ble nektet. Årsaken: Koronaviruset.

BLE NEKTET: Kristoffer Aasebøs sønn er en av mange 14-åringer som ble nektet å ta koronavaksinen fordi de var smittet av korona for 11 måneder siden. Nå håper de FHI snur. Foto: Privat/ NTB

Kommunene er nå i full gang med å vaksinere barn og unge mellom 12 og 15 år, etter at regjeringen for to uker siden bestemte seg for å gi denne aldersgruppen én dose koronavaksine.

Denne uken tikket det inn meldinger på telefonene til tusenvis av foreldre i Bærum kommune, om at det var nå klart til at deres barn skulle få vaksine.

Samtykkeskjema ble fylt ut før ungdommene ble kjørt til vaksinasjonssenteret for å få sitt stikk.

Men der oppsto kaoset.

Mange av elevene på Ramstad skole i Bærum har hatt korona, etter at de ble smittet på en skoleleir i fjor høst.

Tårevåt vaksinekø

Rekken var derfor lang med elever som har hatt korona. De fem første i køen fikk vaksine, men da var det stopp.

Argumentet var at de som har hatt korona ikke skulle få vaksine.

– Da ble det mange tårer fra fortvilte ungdommer, som føler at vaksinen gir en trygghet, sier Kristoffer Aasebø (48) far til en av 14-åringene som ikke fikk vaksine.

Det sto ingenting i verken innkallelsen eller samtykkeskjemaet om at de ungdommene som har gjennomgått koronasykdom ikke kunne få vaksinen.

Noen av foreldrene tok derfor kontakt med kommunen og spurte hva som var riktig.

Da fikk de til svar at FHI ikke anbefaler vaksinering av ungdom mellom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom, men dersom foreldrene insisterte kunne ungdommen likevel få vaksinedose.

– Etter en grundig vurdering har vi kommet fram til at sønnen vår bør få vaksinen, selv om han har hatt korona, sier Aasebø.

Endret råd

Inntil nylig var anbefalingen fra FHI at man bør ta koronavaksinen seks måneder etter gjennomgått covid-19. For vel to uker siden ble dette endret til 12 måneder.

Flere land i Europa anbefaler fortsatt at man tar vaksinen seks måneder etter koronasykdom. Også flere studier viser at immuniteten faller etter seks måneder.

– Når det nå er 11 måneder siden sønnen vår og klassekameratene hadde korona, forstår vi ikke hvorfor disse ungdommene ikke kan få vaksinen. Det er spesielt frustrerende når vi nå står midt i en fjerde, stor smittebølge her i Bærum, sier 48-åringen.

Håper FHI snur

Både han og flere av foreldrene påpeker at vaksinen gir en trygghet både for ungdommene og for hele nærmiljøet.

– Det som irriterer meg mest er at vaksinering for meg er å føle seg trygg. Når man er vaksinert, sprer man mindre smitte i et samfunn som nesten er helt gjenåpnet. Hva er vitsen med å nekte ungdommer, når man har en halv million vaksiner på lager? spør Aasebø.

Både han og flere foreldre håper nå at Folkehelseinstituttet snur.

– Vi håper de innser at de kan utøve skjønn og at det å nekte ungdommer vaksiner var et feiltrinn, sier Aasebø.

Ingen av foreldrene til ungdommene som har hatt korona har fått beskjed om når barna deres kan forvente seg å bli vaksinert.

– Ikke valgfritt

Vaksinekoordinator og leder for folkehelsekontoret i Bærum, Tonje Kristin Vågårøy, sier at hun har forståelse for frustrasjonen.

– Tirsdag hadde vi noen tilfeller med foreldre til barn mellom 12 og 15 som ønsket at barnet deres skulle få vaksinen, selv om barna hadde hatt korona, sier Vågaårøy.

Vaksinekoordinatoren tok da kontakt med kommuneoverlege og smittevernoverlege, som igjen sjekket med FHI.

– Lederen av koronavaksinasjonsprogrammet, Are Stuwitz Berg, presiserte da at det ikke er valgfritt for foreldre å beslutte at barn som har gjennomgått covid-19 skal få en vaksinedose, sier hun.

– Beklagelig

– Hvorfor fikk da foreldre beskjed om at ungdommene kunne få vaksinen dersom de insisterte?

– Dette er beklagelig og beror på en misforståelse. Vi har rettet opp i kommunikasjonslinjene.

– Hva er årsaken til at fem av ungdommene, som har hatt korona, fikk vaksinen likevel?

– Umiddelbart etter at vi ble gjort oppmerksom på hendelsen, tok vi kontakt med FHI og fikk presisert at det ikke er valgfritt for foreldre å beslutte at barn som har gjennomgått covid-19 skal få en vaksinedose.

Vågårøy sier at det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 er, i likhet med barnevaksinasjonsprogrammet, bygget på anbefalinger fra FHI.

– Å ta imot vaksiner er frivillig, men det er ikke opp til enkeltpersoner å tolke behov for å utvide programmet. I Norge er det nå besluttet å tilby en vaksinedose til barn i alderen 12-15 år, som ikke har gjennomgått covid-19, sier hun og legger til:

– Anbefalinger fra FHI skal tolkes som en begrensning av hvem som får tilbudet i denne fasen av vaksinasjonsprogrammet.

Nytte-risiko-vurdering

Lederen for folkehelsekontoret sier at det foreløpig ikke er ikke grunnlag for å tilby en dose til de som har gjennomgått covid-19 i denne aldersgruppen.

– Dette er basert på nytte-risiko-vurdering av bivirkninger ved dose to av vaksinen som er noe høyere i yngre grupper, med betennelsestilstander i hjertet, satt opp mot risiko ved å få sykdommen, sier Vågarøy.

Hun sier at Bærum vaksinesenter har sendt informasjonen til skolene hvor de har informert om FHIs anbefaling med vaksiner, både til de som har gjennomgått koronasykdom og de som ikke har.

– Noen skoler har sendt informasjonsskrivet til foresatte på mail, mens andre har lagt det ut på skolens hjemmeside. Jeg er usikker på hvordan hver enkelt av alle kommunens skoler har informert om dette, sier Vågarøy.

– FHI sier at forventet beskyttelse er minst 12 måneder etter gjennomgått infeksjon. Det er nå 11 måneder siden disse ungdommene var smittet. Vet dere når de kan forvente å få vaksine?

– FHI har ikke kommet med nye retningslinjer for dette på nåværende tidspunkt.

Bør ikke vaksineres

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI bekrefter at Bærum kommune har tatt kontakt for å presisere rådene til ungdommer.

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI står ved rådet om vaksine til ungdommer. Foto: NTB

– Vi anbefaler at ungdom mellom 12-15 år, som tidligere har gjennomgått koronasykdom, ikke bør vaksineres. Dette fordi de har god beskyttelse i lang tid framover etter en immunitetshendelse, sier Berg.

– Noen unge som har hatt korona får likevel vaksinen. Hva tenker dere om det?

– Det er ikke vårt råd, sier Berg.