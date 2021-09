Fire pågrepet i forbindelse med journalistdrap i Nord-Irland

En 29 år gammel journalist ble skutt og drept da hun dekket opptøyer i Nord-Irland i 2019. Nå er fire unge menn pågrepet, mistenkt for å ha medvirket.

Det var i april 2019 at Lyra McKee ble skutt og drept i byen Londonderry i forbindelse med opptøyer. Ekstremistgruppen New IRA påtok seg ansvaret for drapet.

Onsdag ble fire menn, henholdsvis 19, 20, 21 og 33 år gamle, pågrepet i byen, siktet for terror.

– Disse pågripelsene er resultatet av en omfattende etterforskning de siste to årene av drapet på Lyra og hendelsene i forkant, sier politiets talsperson Jason Murphy, som takker lokalsamfunnet for å ha bidratt i etterforskningen.

En 53 år gammel mann er fra før blitt pågrepet og siktet i forbindelse med drapet.

