FHI: Smitten økte i syv uker – nå har trenden snudd

Etter syv uker med økende smittespredning, gikk antall meldte tilfeller ned i uke 36. Da ble det meldt om 8518 tilfeller, en nedgang fra 10.081 i uke 35.

Ifølge FHI har Norge hatt et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,9 fra 29. august. Tallet kan ha vært nede på 0,8 i forrige uke.

Majoriteten av smitten er i Oslo, og høyest blant unge mellom 6 og 19 år.

Innleggelsestallene økte

Antall nye innleggelser i sykehus økte i uke 36, men forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning.

Andel nye pasienter som er del- eller fullvaksinert, og som har behov for sykehusinnleggelse, har også økt i tråd med økende vaksinasjonsdekning.

– Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser, skriver FHI.

Majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte. 62 prosent var uvaksinert, 9 prosent var delvaksinert og 29 prosent var fullvaksinert.

Antallet delvis vaksinerte og fullvaksinerte som blir smittet øker også.

De siste to ukene har 2655 tilfeller blitt påvist hos delvis vaksinerte og 2728 hos fullvaksinerte.

– Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker, skriver FHI.

Flere dødsfall

Antall dødsfall med covid-19 øker også. Det er foreløpig meldt om 13 dødsfall i uke 36, etter en periode på fire måneder med 7 eller færre dødsfall per uke.

Gjennomsnittsalderen på de døde i uke 36 var 87 år.

– Antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI i rapporten.

– Tiltak må balanseres

FHI mener epidemien fortsatt må overvåkes godt den kommende tiden.

– Tiltak må balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang, skriver FHI.

Kommuner med utbrudd oppfordres til å fortsette med testing, smittesporing og målrettede tiltak ved behov. Andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.

– Det er viktig at vaksineringen i kommunene fortsetter med full styrke slik at innbyggerne over 18 år blir fullvaksinerte raskest mulig, at etternølerne har enkelt tilgang til første dose og at kommunene identifiserer grupper med lavere vaksinedekning.



I tillegg må tilbudet om vaksine til 12 til 17-åringene fortsette slik at de også får anledning til å beskytte seg, skriver FHI.