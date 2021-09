Politimann hadde sex med sårbare kvinner - dømt til to år og tre måneders fengsel

En erfaren politimann er dømt til fengsel i to år og tre måneder. Han utnyttet sin stilling og hadde sex med blant annet en informant og en trafikkskadet kvinne, slår retten fast.

Påtalemyndigheten ba om to års fengsel for politimannen, men retten vil altså dømme han strengere.

Vestfold tingrett mener det er skjerpende at mannen har utnyttet sin posisjon over lengre tid, og overfor tre ulike kvinner.

Den ene kvinnen, som mannen hadde seksuell omgang med i tidsperioden 2015 til 2019, var politimannens informant i et rusmiljø i Vestfold. Politimannen har også etterforsket flere straffesaker der den rusavhengige kvinnen har vært involvert. De to skal blant annet ha hatt oralsex på politistasjonen.

Den andre kvinnen kom i kontakt med mannen da hun i 2016 deltok som tillitsperson for en fornærmet kvinne i et avhør. Dagen etter avhøret oppsøkte politimannen kvinnen, som ledet til at de to hadde sex i hennes hjem. To og et halvt år senere var den samme kvinnen blitt skadet i en trafikkulykke. Forut for avhøret dro politimannen hjem til kvinnen og gjennomførte et samleie.

I en ettårsperiode fra høsten 2017 til høsten 2018 hadde politimannen flere ganger samleie med en tredje kvinne. Han var i samme periode etterforsker i en voldssak der kvinnen hadde status som fornærmet.

Mannen ble onsdag dømt for samtlige punkter i tiltalen.

Anket på stedet

Den pensjonerte politimannen er også dømt til å betale til sammen 300.000 kroner i erstatning til de tre kvinnene.

– Vi er fornøyd med at retten har vurdert bevisene på samme måte som Spesialenheten. Så tenker jeg det viktigste er at de fornærmede blir trodd, sier Knut Wold i Spesialenheten til TV 2.

Mannen har hele tiden nektet for anklagene. Han hevder han aldri har hatt seksuell omgang med noen av dem.

Politimannen anket dommen umiddelbart etter at den var forkynt onsdag.

Forsvareren har tidligere sagt til TV 2 at hans klient har hatt det særdeles tungt i perioden etter pågripelsen.

Han er også dømt for ulovlig våpenoppbevaring.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld med unntak av tiltaleposten som gjelder våpenloven. Han bestrider å ha hatt seksuell omgang med de fornærmede i saken, sier politimannens forsvarer, har advokat Steinar Jacob Thomassen tidligere uttalt til TV 2.

Påvirket etterforskningen

Politimannen er også dømt for forsøk på å påvirke Spesialenhetens etterforskning mot ham.

I oktober 2019 kontaktet han to av kvinnene. Ifølge tiltalen ville han at den ene skulle gå i avhør og lyve om når de traff hverandre første gang. I det andre tilfellet ville han samkjøre en forklaring om at de aldri hadde hatt sex.

FORSVARER: Advokat Steinar Thomassen forsvarer politimannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den andre kvinnen, som var politiinformant, skal ha blitt truet med at politimannen ville fortelle det kriminelle miljøet i byen om at hun ga informasjon.

Mannen dømmes også av Vestfold tingrett for grovt brudd på sin tjenesteplikt, etter at han i 2018 advarte kvinnen om at politiet skulle gjennomføre en ransaking hjemme hos henne.

Dommen mot politimannen forkynnes i Vestfold tingrett onsdag morgen. Under opplesningen kommer det frem at retten ikke fester lit til politimannens forklaring.

Det legges særlig vekt på omfattende telefonkontakt mellom mannen og særlig én av de tre kvinnene. I løpet av ett års tid kontaktet politimannen kvinnen 107 ganger.