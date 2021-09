Konkurransetilsynet kritiserer elsparkesykkel-regler – byrådet i Oslo varsler endringer

Forrige uke tapte elsparkesykkel-selskapene Tier, Voi og Ryde søksmålet mot Oslo kommune, som betyr at den nylig innførte maksgrensen på 8000 elsparkesykler i hovedstaden opprettholdes.

Regelen innebærer at sparkesyklene skal fordeles likt på alle sparkesykkel-selskapene som opererer i hovedstaden, som har skapt misnøye blant Tier, Voi og Ryde.

20. august sendte advokatfirmaet Ræder et brev til Konkurransetilsynet på vegne av Ryde, som TV 2 har fått tilgang til.

– Forskriftens regulering av maksimalt antall og prinsippet om likefordeling vil ha svært uheldige virkninger på konkurransen i markedet, skriver Ræder i brevet, og oppfordrer Konkurransetilsynet til å sende en henvendelse til Oslo kommune hvor de negative virkningene på konkurransen påpekes.

Det var E24 som først omtalte brevet.

Etter at antallet sparkesykler ble drastisk redusert, hopet det seg opp lager av overflødige sykler, som her på Økern i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ser en del utfordringer

I brevet skriver Ræder at det mest sentrale i Oslo kommunes forskrift nettopp er maksgrensen på 8000 sparkesykler og prinsippet om at disse skal fordeles likt på alle selskapene som søker og oppfyller kravene.

– Vi har ingen innvendinger mot at det innføres reguleringer av markedet for å motvirke negative eksterne effekter som parkeringskaos og skader, men vi mener dette kan oppnås uten å ødelegge konkurransen i markedet, skriver Ræder.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet bekrefter at de har mottatt brev fra Ryde om situasjonen i elsparkesykkel-markedet, og opplyser at tilsynet ser på saken.

– Vi ser at det er en del utfordringer knyttet til elsparkesyklene i Oslo. Vi ønsker å være konstruktive og bidra overfor kommuner som sliter med å få til en passende regulering, sier Nese.

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese. Foto: Konkurransetilsynet

– Ikke forenlig med sunn konkurranse

Konkurransetilsynet har opprettet en «uformell dialog» med Oslo, Bergen og Trondheim for å komme med innspill til hvordan utfordringene med elsparkesykler kan løses på best mulig måte.

– Den reguleringen som er i Oslo nå er ikke veldig forenlig med å legge til rette for sunn konkurranse, i og med at markedet er delt opp i like store biter. Det er ikke så mye å hente på å være flink til å konkurrere, sier Nese, og utdyper:

– Uansett hvor godt du leverer og hvor god pris du har, kan du ikke vokse og få flere sparkesykler. Da fjerner du en del av det som er grunnlaget for sunn konkurranse.

Nese sier tilsynets arbeid nettopp har begynt, og at de først ønsker å kartlegge problemstillingene.

– Vi må få oversikt over hvor de største utfordringene ligger og hva som er mulig å gjøre. Vi skal bidra så godt vi kan når det gjelder det konkurransemessige, sier Nese.

Bilde fra elsparkesykkel-kirkegården på Økern i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gikk galt i Madrid

I brevet til Konkurransetilsynet skriver Rydes advokat at få sparkesykler per selskap vil gjøre det vanskelig å drive lønnsomt, noe som vil redusere muligheter og insentiver for å gjøre nødvendige investeringer.

– I Madrid resulterte en lignende modell i at 18 operatører fikk tillatelse til å drive utleie av elsykler. Etter kort tid var det kun syv aktører igjen. Ved at det ikke lenger var mulig å konkurrere om markedsandeler, forsvant også insentivene til å investere i nødvendig infrastruktur og forbedringer i produktene, skriver advokaten, og fortsetter:

– Dette førte til at parkeringsrotet man ønsket å forhindre, i stedet eskalerte. Det er uklart hva som vil skje i Oslo med fordeling av sykler når/dersom noen aktører går konkurs eller velger å forlate markedet.

MADRID: Elsparkesykler ble raskt populært i Spanias hovedstad, og det ble innført strenge begrensninger. Foto: Paul Hanna / Reuters

I brevet kommer det fram at Ryde mener reglene i Oslo vil innebære en konkurransevridning i favør av andre, ikke-regulerte transportformer.

– Mest nærliggende er de privateide elsparkesyklene som kommer til å vokse på bekostning av utleiesyklene. Vi bemerker at muligheten for regulering her synes å være langt dårligere.

Rydes administrerende direktør Kjetil Graver sier til TV 2 at Ryde ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i brevet til Konkurransetilsynet.

– Har vært en uholdbar situasjon

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav (MDG), peker på at det enorme antallet elsparkesykler i Oslo førte til store utfordringer for fremkommeligheten i byen.

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader blitt så stort at helsevesenet har ropt varsku, sier Stav.

Hun sier det derfor har vært viktig for byrådet å få kontroll på situasjonen, blant annet ved å redusere antallet elsparkesykler.

– Her har vi vært opptatt av å få på plass en rask og god løsning. Byrådet kommer til å fremme et forslag til nye reguleringer i begynnelsen av 2022, og vi er allerede i gang med å se på hvilke endringer vi skal gjøre. I utgangspunktet mener jeg at det er gode argumenter for å begrense antall aktører, sier Stav.

Sirin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Hanna Johre / NTB

Samferdselsbyråden sier loven som ble vedtatt før sommeren ikke gir dem alle mulighetene de hadde ønsket.

– Dersom vi skulle begrense antallet aktører, ville det tatt lengre tid å få på plass en regulering, blant annet fordi det vil ta tid å utarbeide konkurransekriterier, sier Stav, og fortsetter:

– Det er flere måter å gjøre det på, men det er ikke helt rett frem. Den nye loven åpner blant annet ikke for en anbudskonkurranse, og vi får heller ikke lov til å ta betalt fra aktørene utover selvkost, som vi kan for andre kommersielle aktører. Dette håper jeg at en ny regjering vil ta tak i.