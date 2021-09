– Det handler om å erkjenne hva som ikke er bra nok og ta de tøffe diskusjonene

Sist det norske kvinnelandslaget var samlet endte det nemlig med tap både mot Sverige og Nederland, og kampen mot sistnevnte glemmes ikke med det første.

0-7-tapet står igjen som det verste siden kvinnelandslaget ble dannet i 1978.

– Det sitter i, og det sitter jo i lenge. Man analyserer, ser kamper om igjen, problematiserer og prøver å finne ut av det. Det handler mye om hva man gjør med det, og vi føler at vi har gjort en god analyse og arbeidet med det, sier landslagstrener Martin Sjögren, og fortsetter:

– Spesielt med forsvarsspillet, som var et stort problem mot Nederland. Vi forsøker å lære av det vi gjør, og prøve å hente noe godt ut av det, men det er klart at vi har en del å jobbe med ut i fra hvordan det så ut på forrige samling.

– Vi har måtte ta tak i det både på og av banen

Ingrid Syrstad Engen og Vilde Bøe Risa var begge på banen i kampen mot Nederland.

De er klare på at stortapet ikke ble forbigått i stillhet.

– Vi er ikke fornøyde med hvordan vi har fremstått i de siste kampene. Vi har måtte ta tak i det både på og av banen. Nå gleder vi oss til å få en ny sjanse i en viktig kamp mot ikke like sterk motstand som sist, men hvor vi er på et mye høyere nivå, sier Syrstad Engen.

– Hva legger du i å «ta tak både på og av banen»?

– Det handler om å diskutere og erkjenne hva som ikke var bra nok. Ta de tøffe diskusjonene og se de videoene for å finne ut hva vi må bli bedre på. Og deretter vise det på banen.

Barcelona-spilleren sier at tapet «kommer til å sitte i helt til vi klarer å gjøre det bra igjen».

Bøe Risa sier at «vi må finne tilbake til gamle Norge nå».

– Vi har analysert det og prøvd å finne ut hva hovedproblemet var. Og det er en del å ta tak i. Vi må rett og slett gå i oss selv og prøve å finne tilbake til den grunnmuren vi hadde i VM, hvor vi hadde en god opplevelse. Det er det vi har trent på i går og i dag, og så håper vi at vi får korrigert det nå snart, sier 26-åringen.

– Er det fotballtekniske - og taktiske ting det går på, eller er det ting som samhold og innsats?

– Det er hovedsakelig det sportslige det går på. Vi har ikke vært samlet så mye de siste to årene, og det har jo også noe å si. Men det går hovedsakelig på det sportslige og spesielt det defensive. Vi må ta de løpene som må til for å dekke rom. Og vi må jobbe sammen som en enhet. Da kommer det til å løsne offensivt også.

Sjögren forsvarer egen posisjon

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen kalte tapet for «krise» og ytret sin skepsis til om Sjögren er rett mann til å lede det norske laget.

– Jeg har vært skeptisk, og jeg har ikke troen på dette prosjektet. Jeg ser ikke framgang eller tydelig identitet som kan ta dem videre, sa Gulbrandsen etter Nederland-kampen.

Selv er Sjögren trygg på at laget, som for øyeblikket ligger på en 12.plass på FIFA-rankingen, er på riktig vei.

– Absolutt. Det handler om å stake ut veien. Vi fikk oss en knekk med tapene mot Sverige og Nederland, men de store linjene har blitt staket ut for lenge siden. Nå går vi inn i en kvalifisering, og da må jo fokuset være på at vi vinner de kampene, men fokuset er også på EM neste år. Vi har en hel del å jobbe med, men jeg er fullstendig trygg på at vi i alle fall kommer til å gjøre en god jobb for å være klare til å spille mot veldig gode lag neste sommer, sier han om neste sommers EM i England.

– Er det en revansjelysten gjeng på trening?

– Ja, vi har en del å revansjere. Det har vært et tema på vei inn i denne samlingen. Så jeg håper vi kan bruke det til å trigge at man blir enda mer nøyaktig og kanskje legger inn enda noen prosent med innsats.

– Det går ikke an å jukse på noe

Sjögren håper å se en solid forbedring mot Armenia på torsdag og deretter mot Kosovo, og peker, ikke overraskende, på at det er i forsvar Norge har mest å jobbe med etter Nederland-kampen.

– Det er først og fremst forsvarsspillet, hvor vi ikke forholdt oss til grunnidéene vi har. Jeg synes egentlig angrepsspillet var bedre mot Nederland enn det var mot Sverige, men når forsvarsspillet ikke sitter så er det vanskelig å få resten av spillet til å fungere. Hovedpoenget vi tok med oss var at det ikke går an å jukse på noe, det være seg forflytninger eller innsats. Alt må være 100 prosent om vi skal slå gode nasjoner, sier han.

– Hvor gode er Norge akkurat nå?

– Jeg synes vi fortsatt er et veldig godt lag. Vi fikk en realitetsorientering på at vi er et stykke unna de aller beste, men det eneste vi kan gjøre er å jobbe hardt for å bli bedre.

Bortsett fra Armenia og Kosovo, er også Belgia, Polen og Albania i Norges VM-kvalifiseringsgruppe.