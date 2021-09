Kjørte fem timer for etterlengtet operasjon – så måtte de snu: – Jeg ble veldig sinna

Nadia Høyland Johannessen bor på Lindesnes og har en sønn på to år med downs syndrom.

På mandag denne uken tok de fatt på den fem timer lange kjøreturen til Rikshospitalet i Oslo for en lengre planlagt ganespalte-operasjon.

Da de kom frem, ble Høyland Johannessen og sønnen Kimi lagt inn på Rikshospitalet og fikk beskjed om at operasjonen skulle finne sted onsdag.

Men slik ble det ikke. På tirsdag kom ansvarlig kirurg inn og fortalte at operasjonen ble avlyst.

– Jeg ble veldig sinna. Han blir veldig sliten av å sitte så lenge i bil, og blir utilpass av å være på sykehus. Dette er en veldig stor belastning for alle, og man blir tappet for energi, sier hun til TV 2.

– Alvorlig

Dette er tredje gangen sønnen på to år får avlyst en planlagt operasjon. Ifølge Høyland Johannessen har årsaken vært den samme hver gang:

Mangel på intensivplasser.

– Jeg syntes det er alvorlig at det er så dårlig kapasitet for barn, sier hun.

FRUSTRERENDE: Nadia Høyland Johannessen opplever det som frustrerende å få operasjoner avlyst. Foto: Privat

Nadia Høyland Johannessen og sønnen hadde derfor ikke noe annet valg enn å sette seg i bilen, og kjøre tilbake til Lindesnes – uten den etterlengtede operasjonen.

– Jeg så på kirurgen at dette var frustrerende for de også. Hadde de kunne gjort noe med, så hadde de det, sier hun.

Nå er ny dato satt til 28. september, men heller ikke denne gangen kan sykehuset love at operasjonen vil gå som planlagt.

– Ikke noe å gå på

Øyvind Skraastad er klinikkleder ved Akuttklinikken ved Rikshospitalet. Han bekrefter til TV 2 at situasjonen er utfordrende.

Utenom pandemi, er situasjonen på intensivavdelingen for barn allerede sårbar.

– Det er ikke kjemisk fritt for avlyste operasjoner når det ikke er korona. Men den kapasiteten vi har på intensivavdelingen er for dårlig til at vi kan klare hverdagen. Da har vi ikke noe å gå på når korona kommer på toppen, sier Skraastad.

BEKLAGELIG: Klinikkleder ved Akuttklinikken på OUS, Øyvind Skraastad, sier det er beklagelig at planlagte operasjoner må avlyses. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Uforholdsmessige ressurser

Det er per nå ingen barn som ligger innlagt på intensivavdelingen på grunn av korona. Men intensivsykepleierne som trengs til å behandle barn, må flyttes over på avdelingen for voksne.

– Akkurat nå har vi fire pasienter på hjerte- og lungemaskin. Disse pasientene er ekstremt kompetanseavhengig, og vi bruker uforholdsmessige ressurser per pasient, forteller Skraastad.

Klinikklederen har jobbet ved Oslo universitetssykehus i 32 år, og har aldri opplevd å ha så mange pasienter på hjerte- og lungemaskin samtidig.

Akutt forverring

Skraastad sier at de hver uke ser an kapasiteten, og deretter foretar beslutninger om hvorvidt planlagte operasjoner kan gå som planlagt eller ikke.

På fredag i forrige uke så situasjonen grei ut, og operasjonen til Høyland Johannessen sin sønn, så ut til å kunne avvikles som normalt.

FORTSATT KREVENDE: Til tross for at hverdagen gradvis går tilbake til normalen, er situasjonen fortsatt krevende på intensivavdelingen på Rikshospitalet. Foto: TV 2

Men i løpet av helgen forverret situasjonen seg.

– Vi så for oss at vi skulle klare det barneprogrammet som var satt denne uken. Men i løpet av noen timer på søndag, fylte det seg opp med intensivoppgaver på folk som ikke hadde overlevd om de ikke fikk øyeblikkelig hjelp, sier Skraastad.

– Helt håpløst

Når en slik akutt situasjon oppstår, tar det gjerne 4-6 uker før situasjonen normaliserer seg.

Klinikklederen beklager overfor Høyland Johannessen for at de ikke stanset turen.

– De har blitt skadelidende for et system. Det oppfattes som helt håpløst når reiseavstanden er såpass lang. Jeg har ikke noen andre følelser enn at man blir lei seg av å høre sånne historier, sier Skraastad.

Klinikklederen er selv bestefar, og sier han ikke hadde vært det spor fornøyd om han hadde blitt behandlet på denne måten.

– Når vi er i en presset situasjon prøver vi å skåne kreftpasienter og barn. Men så er det dessverre sånn at barnepasientene hos oss, behandles på et sted hvor også de absolutt tyngste covid-pasientene behandles, sier han.