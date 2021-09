Jakten-Stefan (50) avslører hvorfor han forlot frierne under innspillingen

Den 18. sesongen av Jakten på kjærligheten er godt i gang, og flere av bøndene har allerede begynt å sende hjem de første frierne.

For bonden Stefan Gundersen (50) fra Rømskog i Østfold ble det en litt annerledes og krevende opplevelse.

For i det som virker som et dramatisk øyeblikk for seeren, forlater nemlig Gundersen innspillingen når han skal sende hjem de to første frierne.

I mandagens episode forklarer han til programleder Gunhild Dahlberg (46) at han følte tårene presse på, og at det var derfor han reiste seg og gikk.

Til TV 2 sier han derimot at det var en langt mindre dramatisk grunn til at han ba om en pause før valget skulle tas.

– Gunnhild hadde peset på meg om å huske navn. Så glemte jeg de, sier han til TV 2 over telefon.

Gundersen forklarer at han gikk inn i Jakten på kjærligheten med et mål om å være så åpen og ærlig som han kunne, og ønsket ikke å skape falske forhåpninger. Så når øyeblikket kom for at han skulle sende to av frierne hjem, var det viktig for han at det ble gjort på riktig måte.

– Jeg syns det hadde vært ufint å ikke tiltale dem med riktig navn, forklarer han.



– Mest emosjonelle dagen i mitt liv

Gundersen forteller også hvordan den første innspillingsdagen var spesiell, ettersom han hadde sett frem til å møte damene i lang tid. Derfor ble hjemsendelsen ekstra krevende.

– Det var litt kaos. Jeg var veldig sliten, og det var jo på slutten av dagen. Det hadde vært en kjempeemosjonell dag.

Selv om time-outen kom brått på for både programleder Dahlberg og frierne, innrømmer Gundersen at han er en følsom type. Han er derfor ikke er overrasket over egen reaksjon.

– Det er antakeligvis den mest emosjonelle dagen i mitt liv. Du møter jo nye damer, som du ikke kjenner. Og du er jo med på Jakten på kjærligheten for å finne kjærligheten.

Til tross for en lang og følelsesladd dag, forklarer Gundersen at han var komfortabel med valget sitt og følte det var riktig. Dette gjorde derimot ikke prosessen noe enklere.

– Jeg syns det er tungt å sende noen hjem. Du ser hvor skuffet de blir. Men samtidig så er konteksten å finne en kjæreste, så jeg må være ærlig med dem.

Setter pris på oppmerksomheten

Selv om årets bønder er kjent med temaet kjærlighet fra før, er det å date og vise følelser på TV en helt ny opplevelse. Dette syns Gundersen bare har vært gøy.

– Det er veldig rart, jeg har jo aldri sett meg selv på den måten. Men jeg er komfortabel med det også.

Han er også veldig fornøyd med hvordan han har blitt fremstilt, og mener seerne får se den ekte han.

– Jeg syns egentlig det bare har vært morsomt. Til nå i alle fall, jeg vet kommer noen kleine situasjoner etter hvert, sier han og ler.

Gundersen innrømmer også at selv om han er på et TV-program hvor han skal finne en kjæreste, så har ikke oppmerksomheten latt vente på seg etter sesongen begynte på TV. Dette tar han som et stort kompliment.

– Det har uten unntak bare vært koselige og hyggelige kommentarer.

50-åringen synes også det er stas å bli gjenkjent i hjemtraktene både på og utenfor Rømskog, og sier han skal nyte oppmerksomheten så lenge den varer.

– Så du er ikke ukomfortabel med å være litt lokalkjendis?

– Nei, det er jeg ikke!, svarer Gundersen og ler.



