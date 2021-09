Sp-veteran: – Håper i det lengste på regjering med SV

Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) håper partiet får til et samarbeid med både Ap og SV. Hennes erfaring fra den forrige rødgrønne regjeringen gjør at hun tror partienes politikk har mye å tjene på et bredt samarbeid.

Om Senterpartiet går inn i regjering med SV og Arbeiderpartiet er et av de største usikkerhetsmomentene etter den rødgrønne valgseieren mandag.

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier til Adresseavisen at han helst vil ha en mindretallsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

Det mener ikke Sp-veteran Magnhild Meltveit Kleppa.

– Jeg hadde selv både nytte og glede av å samarbeide med SV i regjering. Så registrerer jeg at tonen er noe mer avmålt nå, men jeg håper i det lengste at de får til et samarbeid mellom Sp, SV og Ap, sier Kleppa til TV 2.

I fem år var Magnhild Meltveit Kleppa statsråd i den rødgrønne regjeringen, først som kommunalminister og deretter som samferdselsminister. Nå er hun en aktiv pensjonist og medlem av Stortingets EOS-utvalg for Senterpartiet, samtidig som hun følger nøye med på regjeringsdiskusjonene.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har nektet å snakke om noe annet enn en Senterparti/Arbeiderparti-basert regjering.

Kleppa håper at eget parti ender med å inkludere SV.

– Jeg tror det vil være til det beste for distriktene og for fattigdomsbekjempelsen, sier hun og viser til hvordan hun opplevde samarbeidet i Stoltenberg 2-regjeringen.

Lærte av hverandre

– Vi fant bedre politiske løsninger sammen, vi lærte av SV og de lærte av oss, sier hun.

På spørsmål om hva hun tenker om at synet på samarbeid med SV deler partiet, sier hun at hun vet for lite om stemningen i partiet nå, men at hun er overrasket over at de tolker landsmøtet så forskjellig.

Sp-topp utelukker ingenting

2. vara til Senterpartiets sentralstyre, Geir Iversen, sier han støtter Vedums linje om en Sp/Ap-basert regjering, samtidig har han ikke noe imot SV.

– Jeg har et greit forhold til SV. Hvorfor skulle jeg ikke det? Jeg utelukker ingenting og jeg har et greit forhold til Rødt også, sier Iversen videre.

Han gleder seg over at Rødts førstekandidat i Nordland, Geir Jørgensen, etter en fintelling er sikret en stortingsplass på utgjevningsmandat.

– Han er flink på fiskeri. Da får jeg litt drahjelp der, sier Iversen.

På godt og vondt

Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har en positiv holdning til SV. I et intervju med TV 2 før valget sa han:

– Det er bare ett parti i tillegg til Arbeiderpartiet som Senterpartiet kan gå i regjering med, og det er SV - ikke noen av dagens regjeringspartier. Ikke Fremskrittspartiet, selvsagt, ikke Rødt og ikke MDG. Og det er jo brei enighet også i de andre partiene om at de ikke vil ha noe med oss å gjøre, så sånn er det.

– Dere har jo samarbeidet med SV før?

– Vi har erfaringer på godt og vondt med med det. Men det som har gjort det spesielt vanskelig de siste årene mellom Senterpartiet og SV, det er bruken av natur. SV har hatt veldig fokus på å båndlegge, det betyr å ta natur ut av bruk. Vi har fokus på å bruke naturen.

De neste ukene blir det sonderinger og forhandlinger på rødgrønn fløy, både om hvem som skal sitte i regjeringen og hva slags politisk plattform regjeringen skal styre på. Arbeiderpartiet vil helst ha med seg både SV og Sp i regjering.

Det er planlagt et møte mellom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre onsdag.

Torsdag skal Senterpartiet samles til sitt første sentralstyremøte etter valget.