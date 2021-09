Avviser krise: – Det kan fungere veldig bra

Frisk Asker-veteran Anders Bastiansen (40) er åpen for å bytte posisjon, om det skulle være behov. Samtidig avviser han at det er back-krise i Asker-klubben.

Bastiansen debuterte for Frisk Asker i 1996/97-sesongen. 25 år senere holder han fortsatt koken.

Han har vært en lederfigur i Asker-klubben etter at han kom tilbake til moderklubben i 2015, etter om lag ti år med spill i utlandet.

I forrige Champions Hockey League-runde, hvor Frisk Asker tok sine første poeng i turneringen, ble Bastiansen flyttet ned som back.

Asker-klubben har syv registrerte backer i troppen, men tre av dem var utilgjengelige for spill, så veteranen måtte trå til.

– Det er litt uvant. Det er ikke der jeg har spilt de siste årene, men det er en posisjon jeg tror jeg skal håndtere. Jeg har spilt mye senter og da er man mye rundt de samme plassene, men det blir en annen måte å løse oppgavene på, sier han.

Avviser krise

Til torsdagens kamp mot Vålerenga er kanskje Patrick Bovim klar for spill, men Asker-laget vil fortsatt være tynt besatt på backplass.

Det kan gjøre at Bastiansen igjen blir back.

– Jeg er forberedt på å gjøre det som er best for laget. Er det at jeg spiller back så er jeg back, sier han.

– Er det en liten back-krise i Frisk Asker før seriestart?

– Nei, det vil jeg ikke si. Skader kan komme. Det er begrenset hvor mange vi kan ha på kontrakt, hvis alle skal få spille. Jeg vil ikke si at vi har noen krise. Det at jeg spiller back kan fungere veldig bra. Det finner vi ut, svarer han.

Treneren, Jan-Andre Aasland, bekrefter at Bastiansen kan måtte spille back igjen.

Heller ikke han mener klubben har en back-krise.

Mener motstanderen er favoritt

Torsdag serieåpner Frisk Asker borte mot Vålerenga.

– Det blir en veldig tøff kamp. De har et veldig godt lag, og har gått ut og sagt at de har høye målsetninger. Vi er ikke favoritt, men vi har et bra lag og skal gjøre så godt vi kan, sier Bastiansen.

Både han og treneren mener laget kommer med en godfølelse og bra med selvtillit til serieåpningen, etter å ha gjennomført to bra bortekamper i CHL.

TØFF ÅPNINGSKAMP: Frisk Asker-trener Jan André Aasland har planen klar for hvordan hans lag skal slå Vålerenga. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Aasland har planen klar for hvordan hans lag skal ta med seg alle poengene hjem fra Jordal Amfi.

– Vi må sette press og være tøffe og vonde å møte, sier han.

Treneren skryter av Vålerenga-laget, og mener Kenneth Larsen råder over et mannskap med noen individualister som er så gode at de kan avgjøre kamper på egen hånd, samtidig som at det er sterkt kollektiv.

SPARES: Det tas ingen sjanser med Steffen Søberg. Målvakten er ikke med mot Frisk Asker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Skadet målvakt

Vålerenga tapte serieåpningen borte mot Stjernen, 2-1.

Førstevalget mellom stengene, Steffen Søberg, skadet seg under kampen.

28-åringen har kjent på en skade han har hatt tidligere, og kommer ikke til å spille kampen mot Frisk Asker. Det skal trolig ikke være snakk om en langvarig skade, og målvakten er ventet å kunne være tilbake til neste kamp.

Den lovende målvakten Tobias Breivold vil vokte målet til Vålerenga torsdag.

