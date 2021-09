Et halvt år etter at marerittet startet har Jarstein endelig fått en gladnyhet

30. mars i våres, da Norge slo Montenegro 1-0 på bortebane, var sist Rune Almenning Jarstein spilte en fotballkamp.

På hjemreisen eller i dagene etter returen til Tyskland, ble landslagskeeperen smittet av koronaviruset, og tross sin forholdsvis unge alder og fysiske toppform havnet Jarstein på sykehus i åtte dager.

Uka etter fikk han påvist hjertemuskelbetennelse, som satt i helt til slutten av juli. Da han endelig startet på veien tilbake, ble han slått helt ut av koronavaksinen.

Får lov til alt

Nå er vi i midten av september - og etter et halvår med nesten vedvarende motgang og dårlige nyheter, har Jarstein endelig noen gode opplevelser å dele.

– Jeg trener veldig, veldig mye nå. Hittil har jeg vel hatt 7-8 keeperøkter. Hvis alt går etter planen blir jeg friskmeldt i neste uke, og vil da begynne rolig med resten av laget på treningsfeltet. Det er egentlig mye tidligere enn jeg turte å håpe på etter min første rolige økt på rehabiliteringssenteret, sier Jarstein.

– Hvordan var den første økta?

– Det var det, da ... hva skal jeg si? Kroppen var ikke fit, for å si det sånn. Det var mye rolig for å komme seg inn i det igjen, for at musklene skulle venne seg til trening. Men kroppen har blitt fortere vant med det enn jeg trodde

– Hva får du lov til nå, og hva får du ikke lov til?

– Alt er lov. Jeg både løper, driver styrketrening, spurter og gjør alt mulig. Helt som vanlig, egentlig. Jeg responderer bra på trening, og keepertreningene går bedre og bedre. Målet er å bli enda bedre enn før, selv om jeg begynner å komme opp i årene. Jeg har et mål om å utvikle meg videre, og det tror jeg skal være mulig, sier han.

HAR LAGT PÅ SEG TRE KILO MUSKLER: Jarstein tror han skal komme tilbake enda sterkere enn før, tross et halvt års sykdomsmareritt. Foto: Geir Olsen

Drømmer om oktobersamling

Jarstein raste ned sju kilo i vekt de åtte dagene han lå koronasyk på sykehuset. Ikke bare har han hentet inn de sju kiloene nå, han har lagt på seg tre ekstra kilo med muskler.

– Det er egentlig bare bra, litt mer trøkk, sier han.

– Jeg har savnet fotballen veldig mye, du merker det når du er så lenge borte. Jeg har ikke deltatt i oppkjøringen i det hele tatt, bare sett den på Instagram. Så det er godt å være i garderoben igjen.

– Hvem trener du sammen med nå?

– Med keepertreneren og fysiske trenere, og så er jeg på rehabiliteringsklinikken to ganger i uka. Det er bra dosert, jeg trener på forskjellige ting. Det blir mange timers trening i løpet av en uke, sier han.

Nå har han et håp om å rekke oktobersamlingen med Norge, som møter Tyrkia borte 8. oktober og Montenegro på Ullevaal tre dager senere.

– Det ville i hvert fall vært veldig gøy å få være med laget. Jeg tror bare det er fint å sette seg noen store mål. Det har som sagt gått fortere enn jeg turte å håpe på. Det var gøy å se landslaget nå på forrige samling, men samtidig - jeg skulle gjerne vært dder selv. Motivasjonen er veldig høy for å komme tilbake dit, sier Jarstein.