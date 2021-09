Disse kan nyte et snev av sensommer litt til

Sommeren er ennå ikke definitivt over. Med unntak av torsdag holder et høytrykk fra nord september-regnet unna og gir oppholdsvær den neste uka.

Etter en fin uke med høye temperaturer, særlig sørpå, ser temperaturene ut til å synke, og høsten kommer enda nærmere.

– Østafjells kommer et lavtrykk til å gjøre seg gjeldende fra onsdag kveld og gi regn gjennom store deler av torsdagen. Når dette nedbørsfeltet passerer, i løpet av torsdag kveld, blir det ganske overskyet noen dager, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Temperaturene vil holde seg nede mellom 10 og 14 plussgrader.

Videre framover blir det stort sett oppholdsvær, og Granerød mener det fremdeles er litt for tidlig å avlyse sensommeren.

– Vi får bedre vær enn det som er normalt for denne tiden på året?

– September er en måned hvor man har sett den ene regnrekorden etter den andre, og vi er i alle fall et stykke unna det, svarer Granerød.

Midt-Norge værvinner

Vestlandet får også noe nedbør torsdag, særlig i indre strøk. Også der ser det ut til å bli oppholdsvær fra og med fredag.

– Sola kan titte fram av og til, men det vil bli lengre perioder med skyet vær, sier Granerød.

Onsdag og torsdag får Midt-Norge temperaturer mellom 15 og 18 grader.

– Det ser ut til at de er værvinnerne. Det kan være at de får litt fønvind-effekt, sier Granerød, som spår sol onsdag og fredag.

Torsdag må nok regionen vente seg en del skyer, men lite nedbør. Fra helgen og videre blir det «ganske så ålreit vær», med skyet til delvis skyet, og tørt vær. Temperaturene er ventet å falle til rundt 14–15 grader.

Fare for nattefrost på vidda

I Nordland, Troms og Finnmark vil været preges av et høytrykk som etter hvert plasserer seg over Finland og Østersjøen. Det gir rolige vindforhold og tørt vær den neste uka.

– Temperaturene er ikke så mye å skryte av, sier Granerød.

Nordland ser ut til å ha dagtemperaturer på 10–12 plussgrader. I Finnmark kommer de nok ikke så mye over 8–10 pluss.

– Det er forholdsvis høstlig. Særlig på vidda er det utrygt for nattefrost, som omtrent det eneste stedet i landet.

Høytrykk holder nedbøren unna

Det nevnte høytrykket over Finland og Østersjøen vil ha mye å si for været i hele landet framover.

– Det høytrykket der, sammen med lavtrykk over Sør-Sverige og Polen, og et annet lavtrykk i Norskehavet, vil styre værsituasjonen framover, sier meteorologen.

Det svenske lavtrykket skaper regn-trøbbel torsdag, men ellers holdes det unna.

– Høytrykket over Finland holder seg såpass stabilt at det holder andre fronter på avstand. Det gjør at vi får en tørr værtype framover.

Dette skal gjøre seg gjeldende den neste uka. Deretter blir det vanskelig å vite om høytrykket forblir kraftig nok til å holde nedbøren unna.

Kort nedbørsperiode kan skylle vekk skogbrannfare

Uansett anslår meteorologene at den nedbøren som faller torsdag vil være nok til å utradere det langvarige farevarslet for skogbrann.

– Det ser ut til at vi ikke forlenger det, men den vurderingen tas i løpet av onsdag. Vi får følge med på hvor mye nedbør som kommer.

Siste prognose er 10–22 millimeter nedbør over 24 timer, noe som vil være nok til at faren avtar. Andre prognoser tyder på noe mindre nedbør.