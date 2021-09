Ny forskning kan endre behandlingen på senskader etter hjerteinfarkt

Hjerteforskere og ingeniører tror teknologi fra industrien kan brukes både til å finne pasienter i risikosonen og til å forbedre behandlingen for hver enkelt.

– Vi har i dag en god behandling ved akutt hjerteinfarkt, men jeg tror vi kan bli bedre til å forhindre og behandle senskadene, sier forsker og overlege Stig Urheim ved Haukeland universitetssjukehus.

Årlig registreres det omkring 11.000 hjerteinfarkt her i landet. Omkring en tredjedel utvikler en klafflekkasje i hjertet etterpå.

– Det betyr at noe av blodet som skal strømme ut i kroppen med viktig oksygen i stedet siger tilbake gjennom en lekk hjerteklaff til lungene. Når en slik lekkasje blir stor kan det føre til tungpust og i verste fall død, sier Urheim.

Samarbeid med ingeniører

Nå er han sammen med ingeniører fra NTNU i Trondheim i gang med å forske på hvorfor noen av pasientene etter vellykket behandling av akutt hjerteinfarkt utvikler en slik klafflekkasje i venstre hjertekammer.

OPTIMIST: Overlege og forsker Stig Urheim tror simuleringsteknologi fra industrien vil hjelpe pasienter med senvirkninger etter hjerteinfarkt. Foto: Haukeland universitetssjukehus.

– Går dette som vi tror, vil vi med denne teknologien i fremtiden bedre kunne tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient, sier Urheim.

30 pasienter er så langt med i studien, der man bruker 3D utralyd, blodprøver og simuleringsteknologi fra blant annet oljeindustrien for å prøve å forutsi hvilke pasienter som er i risikosonen og kan følges opp med tidlig behandling.

– Vi opplever det som både givende og spennende å kunne gjøre en forskjell for mennesker, sier ingeniør og stipendiat Hans Martin Aguilera.

INGENIØR: Stipendiat Hans Martin Aguilera ved NTNU tror teknologi fra industrien vil hjelpe pasienter etter hjerteinfarkt. Foto: Privat.

Simulerer før operasjon

Han forteller at de lager en rekonstruksjon av pasientenes hjerter og deretter simulerer ulike reparasjoner av klafflekkasjer for å finne ut hvilken metode som fungerer best.

– På samme måte som ingen nye fly får lette før en ingeniør har godkjent det så mener vi vår kunnskap også kan anvendes innen medisinsk teknologi, sier Aguilera.

Simulering av hjerteklaff der den til venstre ikke lukker seg helt. Det gjør at blod som skal frakte oksygen ut i kroppen siver tilbake til lungene. Klaffen til høyre er operert og lukker seg slik den skal. Simuleringen er gjort av Aguilera:

Han får støtte av hjertelege Stig Urheim.

– Jeg tror framtidens sykehus vil ha mange flere ingeniører som vil være med å ta beslutninger sammen med legene om hvordan pasienter skal behandles, sier Urheim.

Studien skal utvides til å omfatte 300 pasienter. Prosjektet er gjort mulig gjennom midler fra Trond Mohn stiftelsen.

– Så langt ser det ut som at metoden og teknologien fungerer. Det som gjenstår er studier med utprøving på mennesker. At dette blir et tilbud til alle som overlever hjerteinfarkt ligger nok noen år frem i tid, sier forsker og overlege Stig Urheim.