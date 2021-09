– 900 kilometers kjøretur på to dager. Er ikke det en kjempebra anledning til å lage en duell mellom to biler?

– Jo!

– Hva skal vi velge, det er jo mange aktuelle biler nå. Kanskje noe elektrisk?

– Elbil i 900 kilometer og mye motorvei... Blir det ikke veldig mye lading, da?

– Jo, sant nok. Vi bør kanskje se på noe helt annet. Kanskje til og med noe som går på diesel?

– YES! Veldig god plan.

Temperaturen er høy i Broom-redaksjonen når vi sitter og planlegger det som egentlig skulle vært jubileumstur da vi fylte 10 år, tilbake i 2019.

Den ble først utsatt et par ganger, så kom det en pandemi og satte en stopper for både reiser og jubileumsfeiring. Men nå er det altså endelig klart: Vi skal til Sverige, nærmere bestemt Hotel Tylösand utenfor Halmstad. Og dit skal det naturligvis kjøres bil!

Vi setter ned et hurtigarbeidende komite. (Eller for å være helt ærlig, det er egentlig bare redaksjonssjef Vegard). Han setter seg ned og tar noen telefoner, etter en liten stund kommer han tilbake til møterommet vårt med to kandidater:

– Jeg har booket Suzuki Ignis og Toyota C-HR. Er ikke de perfekte for en sånn kjøretur?!?

Plutselig blir det helt stille rundt møtebordet. Dette var kanskje ikke helt det vi så for oss... Eller forresten: Dette var absolutt ikke det vi så for oss!

– Ehhhh, du tuller nå?

– Jepp! Jeg tuller... Vi skal faktisk ha litt mer drømfaktor. Er dere klare?

– Vi er klare!

Klare for tur, nå venter E6 sørover på oss.

– Jo, vi skal på tur og kjøre duell mellom BMW X7 M50i XDrive og Mercedes GLS 400d 4Matic! Her snakker vi SUV-er fra øverste fjellhylle. Svære biler med 4x4, sju seter, massevis av luksus og de bruker fossilt drivstoff! BMW-en har en helt hinsides bensinmotor under panseret sitt. I Mercedesen sitter det et kraftverk av en dieselmotor. Jeg tror dette skal bli ganske bra, fastslår Vegard.

Et par uker senere setter vi kursen for Sverige, i to skinnende blanke og DIGRE SUV-er. Og nå skal vi finne ut hva slags problemer de som står og vurderer disse to bilene opp mot hverandre egentlig har å slite med. Ja, vi snakker luksusproblemer. Men det er som kjent problemer, det også.

Prisene først? BMW-en starter på 1.925.980 kroner. Mercedesen er adskillig billigere, hvis det går an å bruke et ord som «billig» på en bil i denne prisklassen: Fra 1.418.000 kroner.

GLS troner øverst på SUV-toppen hos Mercedes. Dette er også en av de desidert største SUV-ene du kan kjøpe i dag.

Hvordan er de å kjøre?

Alle med et snev av bilinteresse som kjører E6 sørover mot svenskegrensen denne dagen, legger nok merke til følget vårt. Ja, ser de nærmere etter, vil de også se at det sitter til sammen fem personer inne i bilene og smiler det meste av tiden. For dette er moro!

BMW-en først: På kjøreegenskaper er dette en ren oppvisning i hva BMW-ingeniørene kan få ut av en 2.490 kilo tung SUV som måler 5,15 meter fra støtfanger til støtfanger.

Komforten er fantastisk, det skulle jo egentlig bare mangle. 4,4-liters V8-motoren maler stille der framme, støydempingen mot vind og dekk er særdeles god og vi sitter i en gjennomført luksus-boble, omgitt av premiummaterialer og omtrent alt du kan tenke deg av utstyr (det er ikke lite på en flaggskip-SUV som dette).

Her kan du aktivere den adaptive cruisekontrollen, lene deg godt tilbake og være på Rivieraen før du vet ordet av det. Eller du kan kjøre litt aktivt og teste litt hva som bor i bilen. Vi må gjøre det også, og finner fort ut at BMW-en er i stand til å krype sammen og gjøre seg mindre når du ønsker det. Styringen er akkurat som forventet: Skarp, presis, perfekt vektet. Når resten av bilen følger opp, er det imponerende store doser kjøreglede her.

Avansert understell, luftfjæringen og massevis av elektroniske hjelpemidler gjør en god jobb med å kamuflere vekten så godt som mulig.

X7 er i likhet med Mercedes GLS produsert i USA. Dette er også et svært viktig marked for dem begge.

Men – heller ikke BMW-ingeniører kan helt trylle. Når svingene kommer tett, skinner størrelsen nødvendigvis gjennom.

Over i Mercedesen skinner det fort gjennom at dette faktisk er to ganske forskjellige biler. GLS veier litt mindre (2.430 kilo), men det føles egentlig motsatt. Her må vi ile til med at Mercedesen mangler E-Active Body Control-understellet, som kunne gjort en ganske stor forskjell. Uten dette, matcher den ikke BMW-en i hverken sportslighet eller komfort.

Styringen er også mindre presis og litt «ullen» på midten. Vi snakker små nyanser, men det er nettopp slike ting du merker når du går rett fra bil til bil.

Mercedesen støyer også mer. Mye kommer fra de digre 23-tommers hjulene som også gir litt sporing. Hvis du ikke er VELDIG opptatt av størrelsen her, tenker vi det kan være smart å gå for noe litt mindre. Det er også mer vindstøy i Mercedesen.

I sum gjør dette at BMW-en faktisk vinner på både sportslige kjøreegenskaper og på komfort. Men her er det egentlig mest støynivået Mercedesen taper på. For også GLS er en fantastisk langturbil, du kan kjøre i time etter time, uten å bli sliten.

Hvis X5 eller X6 blir for snaut og du gjerne vil ha BMW: Da er X7 svaret.

Hva med motorene?

Ideelt sett skulle vi hatt begge bilene med bensin- eller dieselmotor. Men rent praktisk lar ikke det seg gjøre, dermed blir også direkte sammenligning vanskelig.

Mercedesen har en 3-liters rekkesekser under panseret. Den yter 330 hestekrefter og hele 700 Nm. 0-100 km/t går på 6,3 sekunder og det digitale speedometeret skal vise 238 km/t før det gir seg.

Dette er en motor som virkelig kler bilen. Den er responsiv, kjapp – og har et herlig kraftoverskudd når du trenger det. Forbikjøringer går som en lek, her blir det fort en utfordring å passe på at farten ikke blir for høy. Vi har også sans for motorlyden, selv om den ikke er i nærheten av like tøff som i BMW-en. Igjen, det handler om nyanser i denne prisklassen. Til gjengjeld kan vi røpe av forbruket til Mercedesen er langt lavere enn i BMW-en. Faktisk hadde GLS-en fortsatt nesten halv tank da BMW-en måtte fylle første gangen.

Men lyden! Over i BMW-en er den en opplevelse i seg selv. Ved gasspådrag er du ikke en halv prosent i tvil om at denne bilen mener alvor! Motoren snerrer sint, med et lydbilde som er sterkt vanedannende.

BMW-en er tørst... Her fyller vi opp på Preem i Sverige.

Så har den da også ytelser som følger opp. 4,4-literen byr på ikke mindre enn 530 (!) hestekrefter. De høres, og de sparker fra! Ja da, det finnes etter hvert flere elbiler som matcher og vel så det en akselerasjon på 4,7 sekunder fra 0-100 km/t. I sekunder og tiendeler – men ikke på denne måten. Det er nesten surrealistisk hvordan den digre bilen bare skyter fart. Den "setter seg" på bakhjula og bare mater på med gir – og viser ingen som helst tendenser til å ville gi seg. Mer enn en gang underveis er vi inne på hvor utrolig fristende det er å fortsette til Tyskland og fri fart med denne bilen. Ja, det bør helt klart plottes inn i helge- og ferieplanene hvis du eier en X7 med V8-er.

At gjennomsnittsforbruket er oppgitt til 12,3 liter/mil er vel bare som det skal være. I praksis blir det også en del høyere. Men pyttsann, vi får tro det uansett ikke velter familiebudsjettet til de som eier denne bilen.

De koster å kjøpe og de koster å drifte. Men slik er det nå en gang når du kjøper SUV fra øverste hylle.

Interiør og plass:

Bare for å ha sagt det med en gang: Trenger du mer plass enn det du får i disse bilene, da har du et problem. Og det er ikke et luksusproblem. For da er det egentlig bare en løsning: Du må gå for en personifisert varebil. Der melder BMW pass, mens Mercedes har én: Nemlig V-Klasse.

Men kontrasten dit er og blir stor. X7 og GLS er begge fullverdige sjusetere. Plass og komfort er godkjent på alle sju sitteplasser. Når lengstemann Vegard (1,9 meter på strømpelesten) tester plass og inn-utstigning på de to bakerste setene, er det hårfin seier til BMW-en. Plassen er litt bedre, samtidig som også sittestillingen passer voksne best. Alt er på stell med klimaanlegg, koppholdere og strømuttak, også bakerst hos begge to.

Begge bilene har svært gode plassforhold til baksetene. Voksne kan også sitte helt bakerst i begge.

Å sammenligne disse to interiørene direkte blir litt feil. Til det er mengden av ekstrautstyr for forskjellig. Det kan se ut som det tok nøyaktig tre sekunder å spekke opp dette X7-eksemplaret. Her har nemlig noen sagt ja til nesten alt – og latt det stå til. Mens Mercedesen kommer med denne meldingen fra importøren: Dere får huske at denne er nøkternt utstyrt.

Først drar vi litt på smilebåndet av akkurat det. Det er tross alt pakker og utstyr for 230.000 kroner ekstra her, sluttsummen ender på 1.661.237 kroner.

X7 M50i er toppmodellen i utgangspunktet. Og her går prisen opp fra 1.925.980 – til 2.291.047 kroner.

Mercedes er vinneren på infotainment og digitale instrumenter.

Skulle du finne på å kjede deg ute på tur, kan du jo se deg rundt og tenke om det er noe som helst du savner i X7-en. Det kan ta sin tid... I tillegg til alt tenkelig av komfort- og sikkerhetsutstyr, kan du blant annet glede deg over varme og kjøling (!) i koppholderne foran, varme i midtkonsoll og armlener, eget panoramatak til de bakerste setene, massasje og elektriske solgardiner. Kort sagt: Det aller, aller meste.

Igjen er det dette med direkte sammenligning: Vi hadde neppe tenkt tanken en gang hvis vi ikke kom direkte fra BMW-en, men når vi nå en gang gjør det, reagerer vi blant annet på skinnkvaliteten i Mercedes-interiøret. Slikemykt og lekkert i BMW, hardt og nesten litt kjipt i Mercedsen. Til over 1,6 millioner bør vi vel kunne forvente litt mer? GLS er godt utstyrt, men ikke overdådig, som i X7.

BMW-en er best på kvalitetsfølelse og materialer, men på ett område er Mercedes best: Infotainmentsystem og de digitale instrumentene. Dette er smart, brukervennlig og intuitivt – og det ser bra ut. Den seieren trengte GLS.

Infotainmentsystemet til Mercedes imponerer oss, det gjør også de digitale instrumentene. Nydelige forseter i BMW-en. Interiøret er hakket mer sporty enn i Mercedesen, men skjermløsningen fungerer ikke riktig så bra.

Design:

Det er ikke til å komme bort fra at det er litt statsminister/PST-faktor over begge disse bilene. De ruver virkelig på veien – du kjøper ingen av disse hvis du ikke liker å bli lagt merke til.

Fotosession på stranden hører med når man kjører til disse kanter.

Det er lett å se at oppdraget her har vært å få til mest mulig plass innenfor ti kvadratmeter bil. Oppskriften er derfor ganske lik, begge er høye og firkantede. Hvilken du liker best, har nok mest av alt med personlige preferanser å gjøre. X7 er litt skarpere i linjene og har ett stykk voldsom grill (akkurat den er nok litt elsk eller hat). Den karakteristiske knekken på bakre siderute er en BMW-signatur. Samtidig er det mange lekre smådetaljer her, som du legger merke til når du ser nærmere på bilen. Hekken er også klart mer aggressiv enn på GLS.

Mercedesen er i sum hakket mer konservativ. Den mest særpregede delen av dette designet er fronten, fra siden og bakfra er den mer konvensjonell. Samtidig er det helt sikkert mange som mener at det er akkurat slik en diger SUV fra Mercedes bør se ut.

De har veldig mange likhetstrekk, samtidig trer forskjellene frem etter hvert som vi tilbakelegger mange bil i X7 og GLS.

Konklusjon:

Som vi innledet med: Dette er to biler fra absolutt øverste hylle. Uansett hvilken av dem du velger, håper vi du innimellom tar deg tid til å tenke på hvor heldig du faktisk er. For det er langt fra «vanlige» familiebiler til 500.000-600.000 kroner – og opp til dette nivået.

Du kjører virkelig SUV på første klasse. Med skikkelig kraftoverskudd, fantastisk komfort, et hav av plass og massevis av sikkerhets- og luksusutstyr.

Motor og prislapp skiller disse såpass mye at en direkte sammenligning blir urettferdig. BMW-en koster over 600.000 kroner mer enn Mercedesen. Er den verdt det? I den grad det er mulig å tenke helt fornuftig og rasjonelt rundt biler som dette, er den vel kanskje ikke det. Men på en annen side: Når vi kjører disse opp og ned til Tylösand, er det ikke vanskelig å tenke at BMW-en er verdt det, uansett!

Mercedesen koster 600.000 kroner mindre enn BMW-en. Det må nødvendigvis merkes på noen ting.

Noen ganger er det et morsomt tankeeksperiment å se for seg hvem som kjøper en bestemt bil. Det kan være vanskelig, det finnes jo biler som appellerer bredt og til veldig mange. Det skal ingen beskylde disse bilene for å gjøre, til det er prislappen altfor høy. Samtidig er de ganske forskjellige, også i det de utstråler.

Det er nå en gang et faktum at de aller fleste bilene i denne prisklassen kjøpes av menn. Derfor har vi holdt oss til det i oppsummeringen:

Mercedesen er ganske enkel. Her er eieren en godt voksen administrerende direktør. Han har begynt å trappe litt ned og reiste opp på hytta torsdag ettermiddager i vinterhalvåret, også før pandemien. Fredager er han tilgjengelig på telefon. (Hytta ble kjøpt før prisene gikk helt til himmels, nå er den verdt godt over ti millioner).

Han liker å kunne ha med barnebarna, derfor er det fint med sju seter. Elbil synes han er helt greit i byen, men aldri i verden om han vil stå i en eller annen ladekø sammen med Leafer og e-Golfer på vei til hytta!

Han har hatt Mercedes-SUV helt siden ML debuterte på slutten av 90-tallet og kan egentlig ikke tenke seg noe annet. GLS-en blir pent kjørt, men han liker å kunne dra på litt når det passer.

X7-eieren er yngre, kanskje midt i 40-årene. Også han har sjefsjobb, dessuten kone og tre barn. Han makset ut boliglånet for å kjøpe X7-en, men tenker det er vel anvendte penger. Her snakker vi leilighet på fjellet, aktiv livsstil – gjerne med venner på tur slik at alle setene er i bruk.

Denne karen er også mer enn gjennomsnittlig opptatt av gadgets, slik sett er det perfekt med en fullutstyrt X7. Den kjøres aktivt, det er jo utrolig hvor mye tid man sparer ved å ta MANGE forbikjøring opp til fjellet. Der parkeres den forresten ganske ofte utenfor leiligheten, ikke i garasjeanlegget. Det skader jo ikke at naboene får med seg hva familien kjører!

Tøffe i trynet! Uansett hvilken av disse du velger - heldig er du.

Tylösands pensjonist- og spaserforening rusler forbi mens vi tar bilder. Merkelig nok virker de ikke spesielt interessert i bilene...

