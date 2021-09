Politiet om funn av død person i Loddefjord: – Ingenting som tyder på noe straffbart

Politiet skriver i en pressemelding at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt med mannen som ble funnet død i Loddefjord tirsdag.

– Avdøde ble funnet i en hage av en person bosatt på adressen. Politiet iverksatte i går kriminaltekniske undersøkelser på stedet avdøde ble funnet og har også foretatt avhør av personen som fant avdøde, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Videre skriver det at de i den innledende etterforskningen må holde alle muligheter åpne, men at det så langt ikke er noe som tyder på at avdøde er utsatt for noe straffbart.

Politiet kan foreløpig ikke gi nærmere opplysninger om avdødes identitet. Mannen skal trolig obduseres torsdag, og politiet varsler ny informasjon når denne er klar.