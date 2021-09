Nå har superspissen en gyllen mulighet til å klare det han aldri har lykkes med

Se Valencia - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra kl. 20:30!

Real Madrid leder LaLiga-tabellen etter fire serierunder, og mye av det er takket være den fantastiske formen til deres storscorer Karim Benzema.

33-åringen har nemlig vært i fyr og flamme i innledningen av årets sesong. Franskmannen har scoret fem mål og levert fire målgivende pasninger. Senest forrige serierunde, mot Celta Vigo, gikk han av banen med et hat-trick.

– Vi er virkelig et godt lag, og min jobb er å bidra med mål og målgivende pasninger. Vi må virkelig vinne ett trofé denne sesongen. Det er viktig at hele laget bidrar, sier Benzema på spørsmål om hans og lagets form.

Veteranen har oppnådd det meste en fotballspiller kan drømme om i Spania. Han har vunnet den spanske cupen to ganger, LaLiga tre ganger og Champions League hele fire ganger. Men det er fremdeles én ting han har til gode å oppnå etter 13 sesonger i LaLiga: nemlig toppscorertittelen.

Messi-dominans

Pichichi, som den kalles i Spania, har blitt dominert av Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i en årrekke. Etter at Benzema dro til Madrid i 2009, har Luis Suarez vunnet den én gang, Ronaldo tre ganger og Messi hele åtte ganger.

Den argentinske superstjernen, som skrev under for Paris Saint-Germain før inneværende sesong, har blitt toppscorer i LaLiga de siste fem sesongene.

Men for første gang på lenge er både Ronaldo og Messi ute av kampen om pichichi-trofeet. Nå tror de fleste at kampen om toppscorertittelen vil stå mellom Luis Suarez, som har scoret ett mål så langt, og Karim Benzema.

Hardt arbeid

Real Madrid-spissen har scoret over 20 mål i LaLiga i tre sesonger på rad, og nå forklarer han hva som er nøkkelen bak hans strålende prestasjoner.

– Det er ingen hemmeligheter. Det handler om å jobbe hardt hver eneste dag. Jeg føler meg sterkere for hver sesong fordi jeg virkelig tar vare på meg selv, både fysisk og mentalt. Jeg føler meg veldig bra, sier 33-åringen.

På spørsmål om han også kan vinne Gullballen, svarer han på følgende måte:

– Det er noe alle spillere drømmer om, men det aller viktigste er det man leverer for laget sitt. Jeg fortjener å spille på dette nivået, konstaterer spissen.

Liker å spille sammen

Men Benzema har på ingen som helst måte vært alene om å score mål for Real Madrid denne sesongen. Hans lekekamerat på topp, Vinicius Jr., har funnet nettmaskene fire ganger. Duoen har stått for ni av lagets 13 mål i ligaen.

– Jeg snakker mye om han. Han er en ung spiller som har fått mer erfaring de siste sesongene. Jeg har stor tro på ham, og hvis jeg kan hjelpe ham til å bli bedre, så gjør jeg det. Han er en stor spiller, sier Benzema om Vinicius Jr., som også har vært viktig for "Los Blancos" denne sesongen.

Den unge brasilianeren kom til Real Madrid i 2018. Med årene har han fått et godt forhold til Benzema, som har fungert som en slags mentor for ham. 21-åringen fortalte nylig i et intervju til spanske AS at han har sett opp til Benzema siden han var barn, og at det er en drøm å spille sammen med franskmannen.

– Det er fantastisk å spille med Karim. Han hjelper meg alltid, og er en av historiens beste fotballspillere. Vi snakker veldig mye sammen, sier han.

Når Valencia står på motsatt banehalvdel søndag kveld, får duoen en ny mulighet til å begeistre Real Madrid-supporterne med deres fotballmagi.