Derfor er fansen så viktig for «Coys, Coys, Coys-Lucas»

Se Tottenham - Chelsea søndag kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium. Sendes også i 4K på TV 2 Play!

Noen spillere sikrer seg en ekstra stor plass i supporternes hjerter.

Det kan være på grunn av prestasjoner på banen eller oppførsel utenom. Og i enkelte tilfeller: Begge deler.

Sistnevnte er så definitivt gjeldende for Tottenhams brasilianske driblekomet Lucas Moura, som for evig tid skrev seg inn i klubbens historiebøker da han scoret hat-trick i semifinalen Champions League mot Ajax i 2019.

Og selv om han tidvis også kan frustrere fanskaren med en spillestil som legger opp til brudd av ball og en uttelling som de senere å i hvert fall ikke har stått i stil til det som er blitt levert av angrepspartnerne Harry Kane og Heung-min Son, er brasilianeren selv tydelig på at hans forhold til fansen er viktig.

– Det er veldig viktig fordi jeg mottar masse meldinger fra dem, og det hjelper meg veldig. Selv når ting er vanskelig mottar jeg masse positiv støtte, så det er bra å ha et godt forhold til fansen, forteller han til TV 2.

– De fortjener ikke noe annet enn mitt aller beste

Brasilianeren intervjues over video-overføring, men hans rause væremåte og lave skuldre skinner allikevel gjennom skjermen. I kombinasjon med det store gliset og de tidvis gode prestasjonene på banen er han blitt en fan-favoritt siden overgangen fra PSG i januar 2018.

– Helt siden jeg kom for snart fire år siden har jeg alltid satt pris på dem. De betyr mye for meg, og de hjelper meg på banen. Så jeg prøver bare å gi tilbake for all den støtten jeg mottar. De fortjener ikke noe annet enn at jeg gjør mitt aller beste, forteller 29-åringen.

Når Tottenhams egne sosiale medie-kontoer sprer innhold i forbindelse med trening eller kamp, er det ikke sjeldent man kan observere en sprudlende Lucas enten i bak- eller forgrunnen. Ofte benytter han seg også av «heiaropet» «Coys» - forkortelsen for «Come on you Spurs», som er blitt en personlig favoritt.

Klar for rivaloppgjør

Søndag venter storoppgjør mot Chelsea på Tottenham Hotspur Stadium. Et London-oppgjør som har tatt virkelig fyr i de senere år, noe Lucas og lagkameratene selvsagt tar på alvor. – Vi vet det er en annerledes kamp. Vi vet hva det betyr for fansen, spesielt når vi spiller hjemme og har publikum i ryggen. Vi må gi alt. Vi må være godt forberedt. Vi må være godt konsentrert, så la oss gjøre vårt beste.

– Hva tenker du om mulighetene deres i oppgjøret?

– Det er definitivt en veldig tøff kamp. De er en av favorittene til å vinne ligaen denne sesongen. De har en god tropp, men jeg tenker at vi kan spille en god kamp. Vi kan slå dem på hjemmebane, sier brasilianeren.

NB! Intervjuet fant sted før Lucas forlot banen mot franske Rennes med en smell i Europa Conference League torsdag.

Henter inspirasjon fra serieåpningen

Skal det skje mot byrivalene fra vest, er Spurs i så fall avhengig av at det ikke er en kopi av gjengen som tapte 0-3 i et annet London-oppgjør mot Crystal Palace forrige helg som kommer på banen. I stedet henter Lucas inspirasjon fra serieåpningen, der kanskje den største tittelfavoritten av alle ble slått på Tottenham Hotspur Stadium.

– Hvis vi kan gjenskape kampen mot Manchester City, da tenker jeg vi har en stor sjanse til å vinne. Det var en veldig god prestasjon, så vi må huske tilbake til den kampen og være forberedt til helgens kamp, sier han.

Etter fire sesonger på rad i Champions League, med finaleopptredenen i 2019 som det store høydepunktet, har Spurs nå to sesonger på rad havnet utenfor det gjeve selskap. En av klubbhistoriens største Europa-helter er klare på at ambisjonene ligger akkurat der.

– Vi forstår at det i denne ligaen er flere lag som kan kvalifisere seg, og høy konkurranse, men jeg tror på mitt lag. Jeg tror på vår tropp. Jeg vet vi kan klare det, jeg vet vi kan kvalifisere oss, og returnere til Champions League. Det å klare topp fire er vårt store mål denne sesongen, sier Lucas, og avslutter:

– Vi arbeider steg for steg, og tar en kamp om gangen. Vi vet at vi i Premier League ikke har tid til å falle sammen og angre på det som har skjedd. Vi må se fremover. Vi tapte forrige kamp, men vi kan ikke sutre over det. Søndag møter vi Chelsea. Hvis vi har mentaliteten at hver eneste kamp er en krig, at vi kjemper og gjør vårt aller beste, da tror jeg vi har en stor mulighet til å kvalifisere oss.

