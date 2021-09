To uker siden pågripelsen: Slik jobber politiet med Tengs-saken nå

Onsdag er det to uker siden en mann i 50-årene ble pågrepet under en bobilferie på Sørlandet.

Politiet har siktet ham for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og mistenker ham for å ha drept Tina Jørgensen (20) i 2000.

Haugalendingen har gjennom sin forsvarer beskrevet pågripelsen som sjokkartet. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Mannen anket tingrettens avgjørelse om varetektsfengsling, men lagmannsretten har forkastet anken. Dermed har to domstoler gitt politiet medhold i at det er sannsynlighetsovervekt for at han er skyldig.

– Han er uenig i den vurderingen. Samtidig var han forberedt på utfallet, og han håper at politiet videre bruker tiden godt, slik at han kan sjekkes ut av saken, sier forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

Minst fire hovedoppgaver

For politiet utløste pågripelsen en stor mengde arbeidsoppgaver. Allerede de to første dagene satt han i lange avhør, samtidig som politifolk gjennomførte ransakinger hjemme hos mannen og i huset der han bodde i 1995 og 2000.

Fremdeles jobber omkring 20 politifolk daglig med saken på politihuset i Stavanger. Flesteparten av dem er ansatte i Sør-Vest politidistrikt, men også Kripos-ansatte deltar i etterforskningen.

Politiadvokat Fredrik Soma forklarer til TV 2 at etterforskningen er samlet i én gruppe, men at den likevel er fordelt på ulike prosjekter.

Noen har ansvar for avhør av siktede – både gjennomgang av avhørene som er gjort, og ikke minst å planlegge de nye avhørene av ham. Siktede har varslet at han er villig til å gå i flere avhør, men noe tidspunkt er ennå ikke bestemt.

Andre jobber med avhør av vitner i saken. Det er både snakk om vitner som har vært avhørt i forbindelse med etterforskningen for mange år siden, og vitner som ikke tidligere har vært avhørt. I hovedsak er det snakk om personer som kan belyse siktedes bevegelser omkring tidspunktene for de to drapene.

En tredje gruppe jobber primært med gjennomgang av beslag og tekniske undersøkelser. TV 2 er ikke kjent med hva som er beslaglagt i forbindelse med pågripelsen, men beslag i drapssaker er ofte tidkrevende å gå gjennom – særlig hvis det er snakk om elektroniske beslag.

Flere av politifolkene jobber med analyse og systematisering av informasjon som kommer inn i saken. Politiet har mottatt over 50 tips siden pågripelsen, og disse skal vurderes og systematiseres.

I tillegg er tre politiadvokater inne i saken, både på grunn av sakens kompleksitet og fordi politiadvokatene fungerer som talspersoner og må være tilgjengelige for pressen.

Undersøker slektninger

Politiet opplyste tidlig etter pågripelsen at det er DNA-analyser som danner grunnlaget for siktelsen.

– Det er et bevis som står sterkt i saken og som, sammenholdt med annen informasjon, gir skjellig grunn til mistanke. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere DNA-analysene, sier politiadvokat Soma.

ANSIKT UTAD: Politiadvokat Fredrik Soma har de siste to ukene vært politiets talsperson i saken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Men i den ferske kjennelsen fra lagmannsretten står det tydelig at politiet mener DNA-funnet peker i retning av siktede eller andre menn i hans farslinje.

Dermed har det, helt siden DNA-svarene kom til politiet våren 2019, vært en sentral oppgave å kartlegge alibiet til andre av siktedes mannlige slektninger og personer med en lignende DNA-profil som siktede.

Frem til pågripelsen har det imidlertid vært vanskelig for politiet å avhøre aktuelle personer, ettersom det ville vekket mistanke hos siktede om at han har vært i politiets søkelys. Nå, etter pågripelsen, er slike avhør en viktig arbeidsoppgave for politiet.

Vil ikke svare om tidshorisont

Politiadvokat Soma ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål om et presist antall politifolk som jobber med saken, utover at det er omkring 20 ansatte.

«Politiet er en beredskapsorganisasjon, og vi er forsiktige med å tallfeste ressurser. Det gjelder i etterforskninger som denne saken, men også mer generelt knyttet til for eksempel hvor mange som til enhver tid er på patrulje osv», skriver han i en e-post.

Han opplyser at Kripos bidrar med planlegging og gjennomføring av avhør, samt analyser av informasjon i saken. I tillegg bidrar Kripos med sin kompetanse på etterforskningsledelse.

Soma bekrefter at politiet jobber etter en etterforskningsplan, men ønsker ikke å svare på hvor langt den strekker seg.

– Selvsagt gjør vi oss noen overordnede tanker om hvor lenge vi har behov for å drive etterforskning i saken, men det er ikke ting vi kan gå ut med i pressen, sier han.

– Saken er i utvikling, og undersøkelser vi gjør i dag, kan ofte generere nye oppgaver i morgen. Kanskje kan vi si noe nærmere om tidshorisonten når vi har bedre oversikt over hvilke etterforskningsoppgaver som gjenstår.