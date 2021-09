Konsulent dømt for spionasje i svensk bilbransje

En 47 år gammel svensk mann er dømt til tre års fengsel for å ha spionert innenfor svensk bilindustri, for så å overlevere informasjon til en russisk diplomat.

Det er Aftonbladet som omtaler dommen.

Mannen ble tiltalt etter at han ble mistenkt for å ha truffet en russisk diplomat og gitt vedkommende informasjon om deler av svensk bilbransje over en periode på flere år.

Avisen skriver at tingretten har kommet fram til at mannen har kopiert hemmelig informasjon fra både Volvo og Scania og overlevert dette via en minnebrikke til en russisk diplomat.

Videre skal tingretten ha konkludert med at mannen var fullt klar over at informasjonen skulle brukes til Russlands fordel.

Tingretten idømte mannen en straff på tre års fengsel.

Den dømte mannen er en 47 år gammel ingeniør som har vært inne som konsulent hos både Volvo og Scania. Mannen nektet straffskyld da han møtte i retten.



TV 2 har tidligere skrevet om hvordan den 47 år gamle mannen fikk en papirlapp med instrukser om hvordan hans kulle spionere på Scania.

– Hva skulle du gjøre med opplysningene som står på papirlappen?

– Den fikk jeg av Jevgenij. Han fortalte meg hvordan man kunne hente ut informasjon fra en datamaskin. Dette var en slags oppskrift på hvordan man kunne gjøre det.

Det forklarte mannen i avhør med Säpo i oktober 2020.