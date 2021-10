– Angrer kanskje litt, men jeg hadde gjort det igjen

Profflivet i utlandet ble ikke som forventet for Hermann Vildalen. Nå har venstrebacken gått fra sidelinjen til toppscorer i sin tidligere klubb hos en gammel kjenning.

Høsten 2018 gikk proffdrømmen i oppfyllelse for Drammen-spiller Hermann Vildalen: Ribe-Esbjerg banket på døren og den danske klubben ønsket ham til en av Europas beste ligaer.

Sørlandsgutten tok noen runder med agent, far og trener Kristian Kjelling. Så ble avgjørelsen tatt, baggen pakket og han signerte en treårskontrakt.

– Jeg hadde ikke forventet å sitte her tre år etter, nei, sier Vildalen nå iført en kongeblå overtrekksgenser med DHK-logo.

Stjerneskuddet og drømmeåret

2017: Starten på Drammen-karrieren ble tøff. Det første halvåret var Vildalen ute med meniskskade og kom tilbake rett før cupfinalen.

Så fikk han landslagsdebuten i Golden League i april 2018 der han blant annet ble kåret til «banens beste» mot Frankrike med sine fire scoringer.

Flere klubber i Europa fikk øynene opp for den venstre bakspilleren, og valget falt til slutt på Ribe-Esbjerg.

– Jeg har en sønn som er veldig glad i Hermann og han ble veldig lei seg og gråt da han skulle dra. Så da fortalte jeg at Hermann kommer helt sikkert tilbake en eller annen gang. Det var for å roe situasjonen, men jeg hadde ikke trodd at det var de nærmeste årene. Jeg hadde ikke det, forteller trener Kristian Kjelling. Kjelling og Vildalen hadde et godt forhold da de samarbeidet sist.

Vildalen forteller om møtet med den danske klubben. Han var en av elleve nye spillere som kom til klubben samme sesong og beskriver hvordan det var å spille seg inn på ett nytt lag.

– Jeg hadde ikke hatt noe oppkjøring og de var ikke veldig tålmodige med meg. Fikk jeg muligheten, var det rett ut igjen hvis man gjorde en feil. Det ble tøft. Jeg prøvde så godt jeg kunne og prestere når jeg fikk sjansen, men det var vanskelig. Vanskeligere enn jeg hadde trodd.

Ble hentet hjem

– For min del var det et mareritt siden jeg ikke fikk spille, men jeg føler jeg har blitt mye sterkere. Jeg takler motgang, og kan komme inn et par minutter og prestere når det virkelig gjelder.

Kun to måneder etter at danskene ønsket ham velkommen, ønsket de han lykke til videre.

Etter styr rundt overgangssum hentet ØIF Arendal han hjem til Norge, men mer skadeproblematikk holdt Vildalen på sidelinjen nok en gang.

– Så var jeg ute ett år hvor jeg måtte operere jumpers knee. Så jeg spilte ikke så mye - spilte litt forsvar og litt angrep. Men jeg var inn og ut med kneet. Det har jeg også lært av.

– Du har lært mye?

– Ja, jeg har lært litt nå. Begynner å bli smart, sier sørlandsgutten og smiler.

Fremtiden

På grunn av koronapandemien permitterte ØIF Arendal spillerne sine og Vildalen tok valget om å reise tilbake til Drammen.

Og der har det løsnet for bakspilleren:

26-åringen har scoret 46 mål på seks kamper og er dermed lagets toppscorer og et mål bak Runars Christoffer Rambo på toppscorerlista i REMA 1000-ligaen.

– Jeg får kanskje litt ekstra selvtillit av å spille under ham (Kristian Kjelling) og her i Drammen. Det er gode lagkamerater som spiller meg opp og jeg prøver å fokusere mest på meg selv. Det har funka bra til nå, sier Vildalen med et smil om munnen.

– Jeg er glad for å ha han her og jeg synes vi har fått satt noen ting på plass ganske raskt. Kanskje raskere enn vi trodde. Jeg ønsker at gutten skal få prøve profflivet ordentlig. Det skar seg sist gang, og det er ikke bare Hermann sin skyld. Men nå håper jeg vi får til noe skikkelig bra i Drammen først, forteller en forventningsfull Kjelling.

I januar i år fikk Vildalen comebacket på landslaget i EM-kvalifiseringskampen mot Hviterussland. Målet er å komme tilbake for fullt i Christian Berges tropp, men først:

– Jeg kommer ikke til å dra for tidlig denne gangen. Jeg skal være helt sikker før jeg gjør noe. Jeg angrer kanskje litt, men jeg hadde gjort det igjen.