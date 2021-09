Nesten alle gorillaer i dyrepark koronasmittet

Minst 18 av de 20 gorillaene i dyreparken i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia har testet positivt for koronavirus.

Minst fire av gorillaene er smittet med deltavarianten.

Gorillaene bor tett sammen i grupper på fire og det er derfor umulig å holde dem atskilt. Gorillaer som risikerer å utvikle komplikasjoner som følge av koronaviruset, blir behandlet med medikamenter, opplyser dyreparken.

De første positive testene ble bekreftet fredag etter at ansatte hadde merket at gorillaene hostet, hadde rennende nese og viste endringer i appetitten.

Utbruddet startet bare noen dager før dyreparken hadde uttrykt håp om å få tilgang på veterinærvaksiner til gorillaene.

Det er ingen bevis for at gorillaene kan smitte mennesker med viruset, og besøkende i dyreparken er for langt unna til å ha nærkontakt med gorillaene, påpeker ledelsen i parken.

