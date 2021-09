Fikk premiepenger for å holde seg unna konkurranse

Se herrenes VM-tempo på TV 2 og TV 2 Play søndag fra kl. 14.30.

Den neste uken er høytid for sykkelinteresserte. Søndag innledes VM i Flandern med herrenes individuelle temporitt.

Om en uke avsluttes VM med herrenes landeveisritt. I potten ligger trøyen som kan sidestilles med den gule trøya i Tour de France: Regnbuetrøyen.

KANNIBALEN: Eddy Merckx viser frem de tre VM-trøyene han vant.

Siden 1927 har ryttere kjempet om å ikle seg det ikoniske plagget. Fem herrer og tre kvinner har klart kunststykket å vinne VM tre ganger: Alfredo Binda (Italia), Rik Van Steenbergen (Belgia), Eddy Merckx (Belgia), Óscar Freire (Spania), Peter Sagan (Slovakia), Jeannie Longo (Frankrike), Yvonne Reynders (Belgia) og Marianne Vos (Nederland).

– En jerntrøye

Regnbuetrøyen er til låns. VM-vinneren får æren av å sykle med den i ett år. For mange har den påfølgende sesongen utviklet seg til et mareritt. Regnbuetrøyens forbannelse har til en viss grad vist seg å være reell.

– Det er en jerntrøye. Den er ikke lett å bære, sier den doble verdensmesteren Giorgia Bronzini.

– Du blir gjenkjent overalt. Det er et stort ansvar, for i hvert eneste ritt er du mannen å slå, legger Merckx til.

Jaget av sint hund

Svenske Gunnar Sköld vant det første verdensmesterskapet i 1921. Da var rittet kun åpent for amatører. Han måtte hoppe over en rullende trestokk og ble jaget av en sint hund underveis.

– Det var nok hundens fortjeneste at jeg vant. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, fortalte Sköld i ettertid.

MESTEREN: Alfredo Binda var en fryktet syklist på 20-tallet.

I 1927 ble VM åpnet for proffene. Og ingen var sterkere enn Alfredo Binda. Mannen fra Cittiglio vant Giro d'Italia for første gang som 22-åring. Han gjentok bedriften i 1927, 1928 og 1929. Binda var så suveren at noe måtte gjøres. « Il Campionissimo» uttalte at han ikke var interessert i å skape drama, og avisredaktørene i Gazzetta dello Sport fryktet for både avissalg og interessen.

Før Giroen i 1930 ble det derfor bestemt at han skulle få utbetalt premiepengene på 22 500 lire for å holde seg unna rittet.

I stedet ville Giro-direktør Emilio Colombo at Binda skulle prøve seg i Tour de France.

– Det var min beste Giro, har Binda fortalt i etterkant.

– Ikke bare fikk jeg utbetalt premiepengene for ikke å stille opp i Giroen, jeg fikk ti gode tilbud for å stille opp i ritt i Frankrike, Tyskland og Belgia. Historiebøkene forteller at jeg vant Giroen fem ganger, men selv mener jeg at jeg vant fem og en halv gang.

Kremmergenet var det definitivt ikke noe i veien med, for Binda forhandlet frem en avtale om at han skulle få penger for hver etappe han stilte opp i i Tour de France. Det var uhørt på den tiden.

Seinere samme år vant han VM for andre gang i Liège. To år seinere ble han verdensmester for tredje gang.

Syklet med 240 kg kull

Yvonne Reynders var en av de kvinnelige sykkelpionerene på 60-tallet. Den belgiske jenten prøvde seg både i turn og i diskos før hun fant ut av at hun hadde et sykkeltalent.

MEDALJEGROSSIST: Yvonne Leynders viser frem medaljesamlingen sin.

Det hjalp at hun syklet 40 kilometer til jobb hver dag. Og jobben? Sykle rundt og selge tunge kullsekker til kunder. Sekkene veide 10 kilo og hun hadde 24 av dem på lastesykkelen sin. Kundene bodde ofte i femte og sjette etasje, så det ble litt bæring også. Om ettermiddagene syklet Reynders gjerne mellom 100 og 140 km langs Schelde-elven. Kanskje ikke rart at hun plukket med seg fire VM-gull mellom 1959 og 1966.

– Jeg fikk tonnevis med blomster og suvenirer og den slags. Gamle folk kjøpte ting med pensjonistpengene sine for å takke meg for at jeg ble verdensmester, forteller Reynders.

BANET VEI: Yvonne Reynders var én av flere kvinnelige sykkelpionérer.

PS! Thor Hushovd og Monica Valen er de eneste norske syklistene som har gått til topps i VM.

