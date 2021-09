Piqué ut mot Barcelona-fansen: – Det er sårende

Barcelona-Bayern München 0-3

Barcelona var sjanseløse hjemme mot Bayern München og tapte 0-3 tirsdag kveld.

En statistikk som underbygger misæren er det faktum at for første gang siden 2003/2004-sesongen, altså for 17 år siden, at Barcelona ikke hadde et eneste skudd på mål.

– Det er slik det er nå. Vi er de vi er. Vi setter inn en gjeng med 18-åringer og er ikke blant de største favorittene, men la oss se hva som skjer utover sesongen, sier Piqué til Movistar etter kampen.

– Vi er ikke blant favorittene, men se på Chelsea forrige sesong. Denne kampen viste oss at Bayern var overlegne, men veldig unge spillere som må være fremtiden til denne klubben har kommet på. Vi er Barcelona, og jeg er sikker på at vi vil bli konkurransedyktige, fortsetter han.

Samtidig tok den 34 år gamle stopperveteranen et oppgjør med egne fans.

– Pipingen mot Sergi Roberto er sårende. Han er en fantastisk person, og han elsker denne klubben mer enn noen andre, sier Piqué.

Han mener lagkameraten får tyn av det urettferdige slaget.

– Jeg vil minne folk på at han er en midtbanespiller, ikke en ving. Han har ofret seg for å tilpasse seg den posisjonen på banen. Jeg er lei meg for at det pipes, men folk står fritt til å uttrykke seg, sier 34-åringen.

Barcelona manglet både Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite og Sergio Agüero på grunn av skader, mens venstreback Jordi Alba spilte kampen til tross for at han var syk kvelden før.

Ifølge trener Ronaldo Koeman er det en stor del av forklaringen på hvorfor det ble så stygt som det ble.

– Ting er som de er. Vi mangler mange spillere i angrepsspillet, og vi må vente noen uker før vi får flere muligheter og mer fart fram på banene. Jeg vil ikke lete etter unnskyldninger, men alle kjenner til våre problemer, sier nederlenderen.

