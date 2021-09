– Nord-Korea har skutt opp to ballistiske missiler

Nord-Korea har skutt opp det som skal være to ballistiske missiler ut over havet fra landets østlige kyst, ifølge det sørkoreanske forsvaret.

Rakettene ble skutt fra et område sentralt i landet, og passerte landets østkyst i morgentimene onsdag, opplyser den sørkoreanske generalstaben i en uttalelse.

Etterretningstjenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljer om rakettene og deres ferd. Den japanske kystvakten har bekreftet at begge rakettene landet utenfor landets økonomiske sone, i havet mellom Japan og Koreahalvøya.

NYTT BILDE: Dette bildet av Nord Koreas leder Kim Jong Un som vinker fra en balkong er tatt 9. september, under feiringen av landets nasjonaldag. Foto: AP / NTB

I luften i over to timer



Det ser ut til at det denne gang var to langtrekkende, ballistiske raketter som ble prøvd ut. Mandag meldte statlige medier i Nord-Korea om at landets militære hadde testet nyutviklede, langtrekkende krysserraketter.

Rakettene skal da ha vært i luften i litt over to timer og truffet mål 1.500 kilometer unna. Det statlige nyhetsbyrået KCNA kalte krysserrakettene «et strategisk våpen av stor betydning».

Nord-Korea er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner som følge av landets utvikling av atomvåpen og langtrekkende, ballistiske raketter. Men det er ikke innført noe internasjonalt forbud mot nordkoreanske krysserraketter.



For to dager siden kunngjorde Nord-Korea at landet i helgen gjennomførte flere tester med en nyutviklet krysserrakett. Dette skal ha vært den første våpentesten Nord Korea har gjort på seks måneder.

Pause i samtalene

Ifølge AP mener flere eksperter at de nordkoreanske testene skyldes at landet styrker våpenarsenalet sitt mens atomforhandlingene med USA står stille. Forhandlingene stanset opp etter at møtet mellom Nord Koreas leder Kim Jong Un og daværende president i USA, Donald Trump, brøt sammen i februar 2019.

Kim Jong Un skal så langt ha avvist USAs nåværende president Joe Bidens forsøk på dialog og krevd at Washington først går bort fra sin «fiendtlige» politikk først.

Nord Korea avsluttet et år med pause fra ballistiske tester da de i mars skjøt opp to kortdistanse-ballistiske missiler i sjøen. Landet opprettholder fortsatt en selvpålagt utsettelse av testing av atom- og langdistanse-missiler, noe som ifølge AP kan tyde på at de ikke er helt uinteressert i å gjenoppta forhandlingene med USA.