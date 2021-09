Bidens tunge sommer

Mange tenkte nok at det ville være en smal sak for Joe Biden å fremstå som en god, samlende leder da han tok over før sjokket etter stormingen av Kongressen 6. januar hadde lagt seg. Hans forgjenger har helt frem til i dag hevdet at han egentlig var valgets vinner.

Donald Trump kom med kraftige angrep på USAs stolte demokratiske tradisjon da han nektet å akseptere valgresultatet, forsøkte å tvinge folk til å endre det og så ba sine mest trofaste og voldelige tilhengere å gå mot Kongressen for å protestere mot det han mente var en ulovlig maktoverføring. Trump toppet det hele med å nekte å være til stede under innsettelsen av sin etterfølger.

De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton var alle tilstede under Joe Bidens innsettelsesseremoni. Forgjengeren glimret derimot med sitt fravær. Foto: Tom Brenner/REUTERS

Biden sliter

Altså burde det være ganske lett for Joe Biden, men presidentens hvetebrødsdager varte ikke lenge. Det ble forholdsvis raskt klart at å samle nasjonen, ikke var en enkel affære. Det politiske ordskiftet er fortsatt giftig og hatefullt. De siste årene harde splittelse har traumatisert amerikanerne. Det vil ta tid å hele de politiske sårene. Frontene er allerede i ferd med å forsterkes før neste års mellomvalg.

I tillegg til å samle nasjonen, hadde Joe Biden to viktige, kortsiktige mål. Få satt flest mulig vaksiner i amerikanerne, samt lede en ryddig uttrekking fra USAs lengste krig noensinne ­– krigen i Afghanistan.

Taliban

Det siste først. Bare en måned før tilbaketrekkingen avslørte president Biden at amerikansk etterretning fortsatt har store mangler når det gjelder å forstå Afghanistan og afghanerne. Biden mente at det ville gå minst tre måneder fra den amerikanske uttrekkingen til Taliban ville banke på Kabuls porter.

13 amerikanske soldater mistet livet i selvmordsangrepet ved Kabuls flyplass, et av mange symbol på USAs mislykkede uttrekning. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Vi vet hvordan det gikk. To uker før amerikanerne skulle være ute, falt byen til Taliban. Etter at amerikanske og allierte styrker i nesten to tiår har forsøkt å bygge opp et robust afghansk regime. Joe Biden fremstod som en leder uten kontroll og høstet kritikk også fra egne rekker, ikke bare politiske motstandere.

Vaksiner

President Bidens vaksinemål skulle vise seg å bli umulig å nå. Alle blide forsøk til tross, er en for stor del av amerikanerne skeptiske til å ta vaksiner, og med det fortsetter smitten å spre seg. Vi er inne i en ny bølge nå – forhåpentligvis et sted rundt toppen.

Covid-døden

Daglige nye smittetall ligger nå i underkant av 175 000, opp 8 % de siste to ukene. Det enda mer skremmende tallet er antall døde. Vi nærmer oss 2 000 per dag. Det fortsetter å stige fra 1 827 daglige dødsfall, som er opp 36 % på to uker. Nesten to tusen menneskeliv går tapt hver eneste dag her i USA. I tillegg kommer de som ikke får nødvendig hjelp for andre tilstander fordi sykehusene er overfylte.

Sommeren som skulle markere slutten på pandemien i USA, satt i stedet nye rekorder i sykehusinnleggelser og førte til titusener av nye dødsfall. Foto: Gerald Herbert/AP Photo

Situasjonen er kritisk. Verst er det i sør og i Midtvesten, der skepsisen til myndighetene er størst og støtten til Joe Biden minst. Sykepleiere i USA satt plutselig med masse vaksinedoser uten armer å sette dem i. Derfor vaksineres nå barn og snart får jeg og andre som bor her i USA tilbud om en tredje dose.

Blant USAs voksne befolkning har 76 % fått en dose, og 65 % to. Til tross for at alle kunne vært fullvaksinerte for et par måneder siden hvis de ville.

Strammer inn

Deltavariantens eksploderte på Bidens vakt. Da eier han også ansvaret for å gjøre noe med det. Det presidenten har gjort, er å stramme inn på smitteverntiltak og satt strenge krav til at føderalt ansatte som ikke vil ta vaksine må testes flere ganger i uka. Alle som har tatt en Covidtest, vet at det kan være ubehagelig. Kanskje går skeptikerne lei og takker ja til en vaksine.

Men, bruken av tvang gjør Biden enda mer hatet av sine argeste motstandere.