Demokraten overlevde valg i California – republikanerne peker på valgfusk

USAs mest folkerike delstat gikk til valgurnene tirsdag, hvor fremtiden til guvernør Gavin Newsom sto på spill. Etter sinne og frustrasjon rundt guvernørens korona-håndtering, samlet republikanerne inn nok underskrifter til å kreve et såkalt tilbakekallingsvalg, hvor man stemmer for å avsette den sittende guvernøren. Stemmer over halvparten av velgerne for avsettelse, går guvernør-tittelen til den av motkandidatene med flest stemmer.

Valglokalene stengte klokken 05 norsk tid. Newsom har siden holdt en solid ledelse i opptellingen, og 05.40 utpeker både Associated Press, CNN og NBC News guvernøren til vinneren av valget.

Newsom har bare sittet med makten i litt over tre år, og er kun den fjerde guvernøren i USAs historie som må ut i et tilbakekallingsvalg. Sist det skjedde var i 2003, da republikaneren Arnold Schwarzenegger tok en overraskende seier i den demokratiske høyborgen på vestkysten.

Guvernøren var takknemlig for at Californias innbyggere svarte «nei» på spørsmålet om tilbakekalling.

Newsoms strenge koronarestriksjoner har gjort ham upopulær blant mange republikanere. Foto: Jeff Chiu/AP Photo

– Vi sa ja til vitenskap. Vi sa ja til vaksiner. Vi sa ja til å avslutte denne pandemien, sier Newsom i seierstalen tirsdag morgen norsk tid.

Guvernøren rettet også et stikk mot «den tidligere presidenten» og andre som hevder at valgresultatet er påvirket av fusk.

– Vi slo kanskje Trump, men Trumpismen lever fortsatt. Den store løgnen, stormingen av Kongressen og alle forsøkene på å kneble velgere, legger Newsom til.

Hjulpet av Biden og forhåndsstemmer

Mandag fikk Newsom støtte fra partikollega og president Joe Biden, som advarte om konsekvensene av å fjerne guvernøren. Presidenten mener Newsoms motstander Larry Elden er «en klone» av Donald Trump.

President Joe Biden ga sin fulle støtte til partikollega Newsom mandag. Foto: Leah Millis/REUTERS

– Hele USA følger med på hva som skjer i California. Resultatet kommer til å merkes over hele landet, og rundt omkring i verden, advarte Biden.

Newsom ble også hjulpet av uvanlig høy valgdeltakelse, da særlig i form av forhåndsstemmer. Før valget hadde så mange som 8.6 millioner av Californias 22 millioner stemmeberettigede avgitt stemme, de fleste i favør demokraten.

De som stemte tidlig gjorde trolig lurt i det. Mindre enn en time før valglokalene stengte, var det lange køer utenfor.

Flere måtte vente lenge i kø for å avgi sin stemme tirsdag kveld. Foto: Jae C. Hong/AP Photo

Metoo-anklager

I tillegg til strenge koronarestriksjoner, er republikanerne misfornøyd med høye skatter og boligpriser, så vel som delstatens store problemer med hjemløshet.

I alt 46 kandidater ønsket å erstatte Newsom som guvernør, deriblant realitystjerna Caitlyn Jenner. Hans fremste konkurrent var derimot den konservative radioverten Larry Elder, som med seier ville blitt Californias første afroamerikanske guvernør.

I det som har vært en valgkamp av de sjeldne, har Elder blant annet fått støtte fra skuespilleren og aktivisten Rose McGowan. Hun er mest kjent for å ha bidratt til å felle filmmogulen Harvey Weinstein, som blant annet forgrep seg på skuespilleren.

Skuespiller og aktivist Rose McGowan støtter Larry Elder, og kommer samtidig med grove anklager mot Gary Newsoms kone. Foto: Damian Dovarganes/AP Photo

Søndag dukket den tidligere demokraten McGowan opp på scenen sammen med Elder, og anklaget Newsoms kone for å ha presset henne til å holde tett om anklagene mot Weinstein. Newsom benekter anklagene på det sterkeste, skriver CBS Los Angeles.

Påstander om valgfusk

I dagene før valget var Elder en av flere republikanere som påsto at valgresultatet kunne påvirkes av uspesifiserte «rampestreker». Det har ikke vært noen bekreftede tilfeller av valgfusk i California, men Elders egen hjemmeside henviser besøkende til en underskriftskampanje hvor man krever at resultatet etterforskes, selv før valglokalene er stengt.

Larry Elder frykter valgfusk vil koste ham seieren. Foto: Ringo Chiu/AFP

Da republikaneren ble spurt om å legge frem bevis på mistenkelig aktivitet i forbindelse med valget, sa talsperson Ying Ma at kampanjen ønsker å forsikre seg om at «hver ordentlige stemme telles».

– Uansett hvilke rampestreker som oppstår, vil ikke dette stå i veien for at Elder blir guvernør, la hun til.

Kan ha hatt uønsket virkning

Også Donald Trump kastet seg på påstandene, og sa i et intervju med Newmax at «valget sannsynligvis er rigget», melder Politico.

På selve valgdagen gjorde flere republikanere helomvending, da påstandene om valgfusk virket å avskrekke innbyggerne fra å stemme. Lokale ledere i partiet oppfordret derfor delstatens republikanere til å stemme, samtidig som de hevdet at valget ikke er til å stole på.

Newsom sa på forhånd at han ville godta valgresultatet uansett utfall, og oppfordret motstanderne sine til å gjøre det samme.

– Som amerikaner skammer jeg meg. Jeg synes det er avskyelig. Stopp. Voks opp. Disse folkene vandaliserer demokratiet og vår tillit til institusjoner, torndet guvernøren.