BBC: Voldsom Taliban-krangel i presidentpalasset

Krangelen mellom en av Talibans grunnleggere Mullah Abduhl Ghani Baradar og et annet regjeringsmedlem fant sted i presidentpalasset i Kabul, sier en høytstående Taliban-kilde til den britiske kringkasteren.

Det har versert flere meldinger om krangling innad i Taliban-ledelsen siden statsminister Baradar forsvant fra offentligheten for noen dager siden. Disse meldingene har blitt avkreftet av Taliban selv.

Da Taliban tok over kontrollen i Kabul 15. august, inntok gruppa raskt presidentpalasset og gjorde det til sitt hovedkontor. Foto: Zabi Karimi/AP Photo

Ifølge BBC skal Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, flyktningminister og en ledelse skikkelse innad i den militante gruppa Haqqani, ha utvekslet sterke mishagsytringer, mens deres ulike støttespillere havnet i et basketak like i nærheten.

Diplomati eller krig

Kilden sier videre til BBC at krangelen startet fordi Baradar ikke var fornøyd med sammensetningen av den nye regjeringen. Misnøyen skal skyldes uenigheter rundt hvilken del av Taliban som burde få æren for gruppas seier i Afghanistan.

Statsminister Baradar skal være av den oppfatning at hovedfokuset bør ligge på det diplomatiske arbeidet blant annet han har utført. Medlemmer av Haqqani-nettverket mener på sin side av maktovertakelsen skyldtes militære kamper.

I 2020 hadde Baradar en telefonsamtale med daværende president Donald Trump, og ble med det den første Taliban-lederen som har kommunisert direkte med en sittende, amerikansk president. Han var også sterkt delaktig i Doha-avtalen som sørget for at de amerikanske styrkene trakk seg ut av landet.

I 2020 møtte Mullah Abdul Ghani Baradar med USAs daværende utenriksminister Mike Pompeo. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Haqqani-nettverket står på sin side bak flere blodige angrep mot både afghanske og vestlige styrker de siste årene. USA omtaler nettverket som en terrororganisasjon. Nettverkets leder, Sirajuddin Haqqani, er Afghanistans fungerende innenriksminister.

Motstridende forklaringer

Rykter om krangel innad i Taliban har versert siden slutten av forrige uke, da statsminister Baradar plutselig forsvant fra offentligheten. Dette førte innledningsvis til spekulasjoner om at den ferske statslederen var død, men disse ble raskt avkreftet.

Innenriksminister Sirajuddin Haqqani er etterlyst av FBI. Foto: FBI/Handout via REUTERS

Til BBC forteller flere kilder innad i Taliban at statsminister forlot Kabul og reiste til byen Kandahar etter krangelen i presidentpalasset. I et ikke-verifisert lyddopptak offentliggjort mandag, sier Baradar at han er «ute på reise».

– Uansett hvor jeg befinner meg for øyeblikket, står det bra til, lyder det i opptaket.

Taliban nekter for alt som har med krangelen å gjøre, men har flere ulike forklaringer på historien. En talmann sier Baradar reiste til Kandahar for å møte Talibans øverste leder, men sa senere at han var «sliten og trengte hvile».