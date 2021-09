Bombefly til 17 milliarder krasjlandet i USA

Det dramatiske krasjet fant sted rundt midnatt norsk tid. Bombeflyet B-2 Spirit er et av de mest avanserte og kostbare våpnene i USAs arsenal, og fikk materielle skader da det måtte krasjlande ved Whiteman Air Force Base i Missouri.

Ingen ble fysisk skadd i landingen, og det var ingen synlige flammer fra flyet. Det er satt opp et midlertidig flyforbud i området mens hendelsen etterforskes og området sikres.

B-2 er små, noe som ifølge det amerikanske Forsvaret gjør dem godt egnet til å trenge seg gjennom fiendtlige luftforsvar. Foto: Frederic J. Brown/AFP

Det er kun produsert 21 bombefly av typen B-2 gjennom historien, og mange detaljer om modellen er hemmelighetsstemplet. Det man vet er blant annet at flyet har en prislapp på 17 milliarder kroner, og kan avfyre både atombomber i tillegg til mer konvensjonell ammunisjon.



Et av flyene styrtet i Guam i 2008, og det er nå bare 20 igjen. Det er foreløpig ikke kjent om flyet som krasjet tirsdag kan berges.

– Et B-2 Spirit fikk tekniske problemer i lufta under et rutineoppdrag og ble skadet på løpebanen ved Whiteman Air Force Base, Missouri, etter en nødlanding, sier en talsperson for det amerikanske luftforsvaret til militæravisa The Drive.

B-2-flyet lages blant annet av materialer som potensielt kan være svært giftige om flyet er involvert i en ulykke.