Varsler mulig lederstrid i KrF – dette kan redde Ropstad

Med 3,8 prosent gjorde Kristelig Folkeparti sitt verste valg siden før krigen. En omfattende mobilisering på tampen av valgkampen til tross, partiet havnet under sperregrensa med en par tusen stemmer. Ifølge TV 2s prognoser var det rundt 6000 stemmer som skilte himmel fra helvete, og nå går partiet inn i en usikker fremtid.

– Partiet er absolutt i krise, sier Astrid Dalehaug Norheim til TV 2. Hun er nyhetsredaktør i Dagen, og har fulgt partiet tett gjennom både valgkamp og valgnederlag.

Nyhetsredaktør i Dagen Astrid Dalehaug Norheim følger KrF tett. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Norheim deltok selv på partiets valgvake, og beskriver stemningen som «matt». KrF hadde satt seg som mål å nå sperregrensa, og kjempet med nebb og klør for å nå den magiske oppslutningen på 4 prosent. Sluttspurten holdt derimot ikke helt inn.

– De hadde mobilisert voldsomt og trodde de skulle klare det. Men veldig overraskende kan man jo ikke si det var, sier nyhetsredaktøren.

Spørsmål om overlevelse

Nå er det tid for selvransakelse i partiet. Med det kommer flere ubehagelige spørsmål, inkludert KrFs evne til å overleve det katastrofale valgresultatet.

– Det er det nok mange som lurer på akkurat nå. Det er forferdelig tungt å bygge seg opp igjen ifra den posisjonen de er i nå, sier Norheim.

Håp ble raskt erstattet med fortvilelse under KrFs valgvake. Foto: Guro Asdøl Midtmageli/TV 2

Hun utelukker ikke at krisen kan være en mulighet for partiet å bygge opp noe nytt fra bunnen av, men:

– Det er mye tyngre i den situasjonen de er i nå enn om de hadde hatt noen tusen mer stemmer og vært over sperregrensen.

Om KrF skal overleve, mener nyhetsredaktøren at partiet må klare å dra meg seg mobiliseringen de så på tampen av valgkampen videre fremover. Samtidig må man begynne å identifisere og tale til nye velgergrupper og sørge for at selve organisasjonen KrF stabiliserer seg, noe Norheim mener vil være utfordrende og tidkrevende.

Mulig lederstrid

Mer nærliggende blir spørsmålet om partiets videre ledelse. Kjell Ingolf Ropstad har styrt partiet siden 2019, men etter et historisk dårlig valgresultat kombinert med uheldige avsløringer på tampen av valgkampen, er det trolig flere i partiet som vil stille seg spørsmålet om 36-åringen er rett mann til å lede dem i den tøffe tiden som kommer.

– Du vil alltid se at når det har vært et nederlag, vil folk spørre om de har hatt den rette partilederen. Jeg tror du vil se at de har en ganske grundig analyse og vurdering, hvor de snur alle steiner. Det er sikkert noen som vil ha lederstrid, mener Nyheim.

Hun understreker at flere i partiet allerede har slått ring om lederen, og mener det ikke er noen garanti for at Ropstad si fra seg vervet. Nyheim trekker også frem én annen årsak til at Ropstad trolig blir værende som partileder:

– Det er ikke akkurat en kø av folk som vil overta etter ham, man har få kronprinser eller kronprinsesser, sier hun.

Avtroppende utviklingsminister Dag Inge Ulstein har blitt utpekt som en potensiell arvtaker, blant annet av Knut-Arild Hareide. Foto: Fredrik Hagen/NTB

En potensiell kronprins som kan utfordre Ropstad, er avtroppende utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Nyheim mener det er flere i partiet som ser for seg sunnmøringen som en god lederskikkelse i tiden som kommer.

– Han virker ikke veldig interessert selv, og selvfølgelig er en ikke interessert i å melde seg selv i en slik situasjon. Jeg merker at tidligere partileder Knut-Arild Hareide pekte på ham allerede før valget, men det er absolutt ikke gitt at det skjer, avslutter nyhetsredaktøren.