TV 2s ekspert med nådeløs dom over Barça-signering

– En av de største gåtene for meg er at alle disse store managerne bruker ham, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller om Eric Garcia.

Barcelona-Bayern München 0-3 (0-1)

Se TV 2-ekspertenes reaksjon på Garcias manøver øverst!

I sommer valgte Barcelona å hente tilbake Eric Garcia, som forlot katalanerne til fordel for Manchester City i 2017.

Hittil har Garcias retur til Barcelona vært av det brutale slaget. I sin andre seriekamp for storklubben ble han utvist, mens han under tirsdagens Champions League-oppgjør mot Bayern München igjen havnet i fokus.

Det tok ikke lang tid før stortalentet markerte seg. Da Thomas Müller ladet kanonen 20 meter fra mål, valgte Garcia å snu ryggen til. En manøver som fikk TV 2s eksperter til å reagere kraftig.

– Det er mulig å gjøre seg litt større her eller? spurte Simen Stamsø-Møller.

– Han er forsvarsspiller og skal forsvare lagets mål. Hva er det der? Det er jo ingenting! Han gjør ingen motstand for å hindre det målet, svarte Stamsø-Møller på sitt eget spørsmål.

Han fikk støtte fra kollega Morten Langli.

– Det var ikke John Terry-klasse over det der. Han gjør seg liten. Det der er ikke imponerende forsvarsspill, sier Langli.

TV 2s ekspert forstår ikke managernes beundring av Garcia

Garcia var i flere år sett på som Manchester Citys neste stopperbauta, men da kontrakten hans gikk mot slutten bestemte han seg for at han ville bort. Barcelona stod klare til å ta imot Garcia, som i 2017 forlot dem.

– Jeg har slitt med å finne ut av hva storheten til Eric Garcia er. En av de største gåtene for meg er at alle disse store managerne bruker ham. Jeg har fortsatt til gode å se at han er en god forsvarsspiller. Jeg ser at han kan behandle ballen, men det stopper litt der for meg, sier Stamsø-Møller.

– Pep brukte han ikke mye da, sier Langli.

– Nei, men jeg er overrasket over at han i det hele tatt brukte ham, svarer Stamsø-Møller.

Etter kampen var Barca-veteran Gerard Piqué fattet.

– Det er slik det er nå. Vi er de vi er. Vi setter inn en gjeng med 18-åringer og er ikke blant de største favorittene, men la oss se hva som skjer utover sesongen, sier Piqué til Movistar etter kampen.

Lewandowski-show

Tirsdag uttalte TV 2s ekspert Erik Thorstvedt at han trodde Robert Lewandowski ville stikke av med toppscorertittelen i årets Champions League.

Polakken viste for alvor mot Barcelona hvor lista ligger når Erling Braut Haaland onsdag skal starte jakten på ham.

Først scoret han Bayern Münchens andre mål, mens han fem minutter før slutt sørget for 3-0. Dermed står Lewandowski med to mål etter én kamp.