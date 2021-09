Slik reagerer hun på valget: – Verserer mange myter om oss

MDG-leder Une Bastholm står fast på at årets valg var et klimavalg. Hun mener samtidig at myter og svartmaling fra store partier skadet partiet mer enn olje-ultimatumet.

Da FNs klimapanel publiserte en dyster rapport om klimaendringene i starten av august, ble det forventet at Miljøpartiet de Grønne (MDG) ville gjøre et brakvalg. Likevel havnet partiet under sperregrensen da valgresultatene kom.

Overfor TV 2 sier MDG-leder Une Bastholm tirsdag at hun var forberedt på et slikt valgresultat, selv om meningsmålingene viste noe annet. Samtidig tror hun at noen kanskje blir usikre på partiet:

– Det verserer mange myter om oss. MDG er et lite parti på riksplan, som møter mye motstand og svartmaling fra de store når vi vokser.

– Ble et klimavalg

– Har MDG og media overvurdert klimasakens mobiliseringskraft?

– Nei, dette valget ble et klimavalg. Det er tydelig at veldig mange med klima som sin viktigste sak har stemt også på andre partier, etter at mange kom med store klimaløfter i denne valgkampen, understreker Bastholm.

Partilederen påpeker at grønn ideologi er nytt for mange i Norge at det tar tid å bygge opp tillit hos velgerne. Samtidig er Bastholm klar på en ting.

– Vi har aldri før gjort et så godt valg som nå. Rundt 117.000 velgere har stemt på oss. Vi gikk fra én representant på Stortinget til tre, og har fått over 3000 nye medlemmer under valgkampen. Vi havnet under sperregrensa med rundt 2000 stemmer, så det var hårfint.

Olje-ultimatum ikke avgjørende

Ekspertene TV 2 har snakket med, tror kollapsen skyldes at mange oppfatter MDG som et «ensaksparti» og selv om klimaspørsmålet var viktig i valgkampen, så var det trolig ikke det viktigste for mange velgere.

– Partiet havnet under sperregrensen. Hvordan takles det?

– Vi skulle selvsagt ønske at vi kom over sperregrensa. Det er irriterende, så klart, for vi har mange dyktige og hardtarbeidende kandidater som hadde gjort en formidabel jobb.

– Tror dere olje-ultimatumet har virket avskrekkende på noen velgere?

– Nei. Undersøkelser vi gjorde etter valget i 2017, etter å ha hatt samme tydelige krav i valget da, viste at veldig mange er enige i dette standpunktet, særlig blant dem som vurderer oss.

Klar for Støre-samtale

Bastholm trekker frem at også én av tre Arbeiderparti-velgere, mener at Norge bør slutte å lete etter mer olje og gass. MDG-lederen vil ikke svare på om hun har fått telefon fra Støre i dag eller mandag, men sier:

– Vi har gjerne samtaler med Støre om å få til en kraftigere klima- og naturpolitikk, både nå og senere. Det må alle partier levere på i den neste stortingsperioden, og det må vi forvente at Støres nye regjering tar på alvor.

– Nestleder Arild Hermstad sier dere er i gang med en «grundig» evaluering, hva innebærer det?

– Det er opp til sentralstyret hvordan vi skal evaluere, men dette er enda ikke bestemt.

– Hva vil være viktig for dere nå fremover?

– Vi kommer til å fortsette å jobbe for en ny klimapolitikk, for solidaritet og raushet, for naturen og dyra. Med tre representanter vil vi får vist frem mer av politikken vår og den grønne ideologien, avslutter Bastholm.