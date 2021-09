Bondevik etter valget: – En sorg

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hadde aldri sett for seg et så dårlig valg for KrF, som selv satt med statsminister for 16 år siden: – En stor skuffelse.

Kristelig Folkeparti var blant småpartiene som kjempet om sperregrensen i gårsdagens valg, uten hell.

Partiet har ikke gjort det så dårlig i en valgkamp siden 1936, kun var tre år etter at de ble stiftet. Tilbakegangen var på 0,4 prosentpoeng, og de endte med en oppslutning på 3,8.

Tidligere KrF-topp Kjell Magne Bondevik er ikke fornøyd med resultatet:

– Det er en stor skuffelse. Jeg følte nesten en sorg over det, et parti som jeg har jobbet for i 55 år og selvsagt har blitt glad i.

Dårligst på 65 år

I 1997 nådde partiet sin topp, da satt de med egen statsminister frem til 2001. Også fra Nå får de kun tre representanter på stortinget, noe Bondevik sier at han ikke kunne sett for seg da han var statsminister.

– I 97 da vi var på høyden hadde vi jo 13,7 prosent, omtrent det samme som Senterpartiet nå fikk, sier Bondevik.

Nedgangen har de imidlertid sett konturene av i flere år. Bondevik var også statsminister fra 2001 til 2005, og han påpeker selv at de på slutten av denne perioden var nede på 6-tallet.

PÅ TOPP: Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik unnet seg en seierssigar under KrFs valgvake i 1997. Krf. hadde da gjort et av sine beste valg noen sinne. Foto: Morten Holm/Scanpix

– Jeg skal ta min del av ansvaret på det, men vi var jo godt over sperren, sier Bondevik.

– Ikke ute av norsk politikk

I morgen er det duket for partiet ha sentralstyremøte, og der kommer de også evaluere resultatene fra årets stortingsvalg.

STORT ANSVAR: 2. nestleder i KrF Ingelin Noresjø mener at partiet har et stort ansvar å ta i tiden som kommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har selvfølgelig et stort ansvar, og vi skal samles i morgen, vi skal diskutere veien videre. KrF er ikke et parti som er ute av norsk politikk, sier 2. nestleder Ingelin Noresjø til TV 2.

Ifølge valganalytiker Terje Sørensen var det partiene Sentrum og Partiet De Kristne som trakk til seg velgerne fra KrF.

– Sentrum var uenig i at de satt i regjering med Frp, og Partiet De Kristne ønsker å være et konservativt parti og stolte ikke på at KrF ville holde løftet de ga om å holde seg til Erna Solberg, sa Sørensen i går kveld.