Død mann funnet i Loddefjord

Tirsdag er en død person funnet i Loddefjord i Laksvåg i Bergen.

– Like før klokken 19 ble en mann funnet død bak et bolighus, rett her, sier politiets innsatsleder på stedet, Tom Johannessen, til TV 2.

Politiet opplyser at mannen ble funnet av en beboer.

– Det er ingenting som tyder på at noe straffbart har skjedd, men vi ønsker å gjøre undersøkelser på stedet, sier Johannessen.

Den døde personen ble funnet i et svært bratt område.

– Hvorvidt dette har noe med et fall å gjøre, vet vi ikke. Det er ingen naturlig sti eller naturlig snarvei akkurat her, sier innsatslederen.

Krimteknikere ankom stedet like før klokken 21 tirsdag, og gjør undersøkelser tekniske undersøkelser. Det søkes også med hund i området.