Young Boys sjokkerte Manchester United

Young Boys-Manchester United 2-1 (0-1)

Se det avgjørende målet i videovinduet øverst!

Manchester United rotet det fullstendig til i Sveits.

Cristiano Ronaldo ga dem en drømmestart, men da Aaron Wan-Bissaka ble utvist like før pause kollapset alt. Først utlignet sveitserne og fire minutter på overtid fikk de en gavepakke av Jesse Lingard.

Den tok de vare på og sørget for tre sterke poeng.

– Et fotballmirakel, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Denne kvelden kommer til å skrive seg inn i klubbhistorien med gullskrift, supplerte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller var sjokkert over det Ole Gunnar Solskjærs menn viste.

– Manchester United fikk trykk på seg, men de var ikke i nærheten av å være med i andre omgang. United var veldig skuffende. Selv om de var én mann mindre, må de gjøre noe med ballen de gangene de har den. Dette var rett og slett en kollaps av United. Det var fortjent seier til Young Boys, sier Stamsø-Møller.

Solskjær kom med stikk til dommeren

Ole Gunnar Solskjær var selvsagt en skuffet mann etter nederlaget.

– Underlaget har ikke mye å si. Vi får et rødt kort og må spille med ti mann. Det er alltid vanskelig. Det som skjer mot slutten av kampen er selvfølgelig skuffende. Det er en feil, men alle gjør feil iblant, sier United-sjefen til TV 2.

Det røde kortet til Aaron Wan-Bissaka mener Solskjær er greit, men samtidig strengt.

– Dersom man ser på reglene, så er det aldri en farlig takling. Han treffer spilleren fremme på foten, og vil dermed aldri få ankelen hans ut av stilling, eller skade ham voldsomt. Men jeg kan forstå at han gir det røde, sier Solskjær til engelske medier.

Solskjær fikk også spørsmål av TV 2 om situasjonen der Cristiano Ronaldo gikk i bakken i andreomgang. Portugiseren var alene med keeper, men da Young Boys-forsvareren tok igjen spissen falt Ronaldo.

– Jeg skal ikke stå her og si at det er 100 prosent sikkert at det er straffespark. Han går i ryggen på Cristiano, men dersom han hadde blåst hadde han nok måtte gi rødt kort også, og det turte han vel ikke, sier Solskjær til TV 2.

ROPTE PÅ STRAFFE: Cristiano Ronaldo gikk i bakken da han var alene med Young Boys-keeperen. Foto: Denis Balibouse

Fra himmel til helvete

Allerede før kampen var i gang markerte Ronaldo seg. Under oppvarmingen skjøt han en vakt i senk da han bommet på et skudd.

Heldigvis for Ole Gunnar Solskjær tok det ikke lang tid før siktet var stilt inn.

Tolv minutter tok det før Ronaldo kunne slippe jubelen løs. Landsmann Bruno Fernandes vartet opp med et nydelig innlegg og Ronaldos løp bak forsvaret var perfekt. Dermed kunne målmaskinen enkelt sende United i ledelsen.

Kontrasten var stor 25 minutter senere. Aaron Wan-Bissaka gikk voldsomt til i en duell med knottene først. Young Boys-spiller Christopher Martins ble liggende og vri seg i smerter, mens United-spilleren ble vist det røde kortet.

– Dette er dramatisk for Manchester United, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Han tråkker nesten igjennom ankelen hans, sa Jesper Mathisen.

Kalddusj for Manchester United

Ole Gunnar Solskjær valgte å sette innpå Raphaël Varane til andreomgang.

Med en mann mer var det et sulten Young Boys-lag som entret banen. Etter 65 minutter fikk de betalt. Nicolas Moumi Ngamaleu utnyttet at Varane ikke fulgte godt nok med og stakk ut foten.

Dermed var lagene like langt og United måtte jage med én mann mindre på banen.

– Ngamaleu blir ikke fulgt. Varane har en annen spiller i nærheten og tar et steg ut. Da får kameruneren den plassen han trenger og setter ballen i mål, konkluderte Mathisen.

Gavepakke fra Lingard

Ole Gunnar Solskjær valgte å bytte ut Ronaldo etter 71 minutter. Inn kom Jesse Lingard.

Også dette byttet skulle bli kostbart for United. Fire minutter på overtid vartet Lingard opp med et forferdelig tilbakespill og Theoson Siebatcheu var nådeløs alene med David de Gea.

– Feil skjer i fotball. Vi skal ikke legge skylden på enkeltspillere, for dette er en lagidrett. Vi er nødt til å glemme feilen. Det er flere kamper igjen, og vi har fortsatt tro på avansement, sier Luke Shaw til TV 2.

Dermed var et lite fotballmirakel faktum i Sveits og Man. United reiser hjem til England med null poeng.