AFP: Regjeringsadvokaten på Haiti vil sikte statsministeren for drapet på presidenten

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil Haitis regjeringsadvokat sikte statsministeren for drapet på president Jovenel Moise i juli i år.

7. juli i år ble Haitis president Jovenel Moise drept i sitt eget hjem. Også Moises kone ble skutt flere ganger, før hun ble fløyet til USA for å få medisinsk behandling.

Nå vil regjeringsadvokaten sikte statsminister Ariel Henry for drapet på presidenten.

– Det er tilstrekkelig med kompromitterende elementer til å ta ut siktelse mot Henry og be om at han tiltales, skriver Claude i sin ordre.



Han ber også politiet sørge for at statsministeren ikke kan forlate landet. Flere mistenkte er drept, og enda flere pågrepet, i etterkant av drapet.

For fire dager siden møtte regjeringsadvokaten statsminister Henry, for å høre mer rundt omstendighetene rundt et møte Henry hadde med en av de hovedmistenkte i saken samme kveld som presidenten ble drept.

Det er altså fire dager etter dette møtet, at regjeringsadvokaten nå vil sikte statsministeren for drapet.