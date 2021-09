Mjøndalen-treneren måtte le under «Ælv Clasico»: – Det er helt fantastisk

Fredag forrige uke var det duket for et helt spesielt lokaloppgjør i 7. divisjon. Mjøndalen 3 med klubbens A-lagstrener Vegard Hansen i startoppstillingen tok i mot Strømsgodset IF, til dyst for «Ælv Clasico» på Consto Arena.

– Det er ikke sikkert vi kommer til å spille noen større kamper i vår karriere. I hvert fall ikke jeg, sier Vegard Hansen til resten av lagkameratene noen minutter før kamp.

Og bruntrøyene fikk virkelig se at dette ikke bare var en ordinær kamp på nivå åtte i divisjonssystemet. Da lagene entret kunstgresset var det til lyden av Champions League-hymnen og bluss fra hjemmelagets supportere - så surrealistisk at selv Hansen begynte å le da han sto ute på matta i sekundene før kampstart.

PYRO: Mjøndalens supportere slo virkelig til da klubbens 3'er laget møtte Strømsgodset IF fredag kveld. Foto: Morten Asbjørnsen

Bruntrøyene sikret seg også en drømmestart da Markus Støten sendte ballen i mål etter en corner da kampen kun var fem minutter gammel. Tony Berg la så på til 2-0 som også var stillingen da lagene gikk til pause.

Underveis i kampen hadde også tre kamerater av Hansen fått låne leiligheten til treneren som har utsikt over hele banen. De tre lot seg imidlertid ikke imponere nevneverdig over nivået på 7. divisjonskampen.

– Jeg er vel egentlig mer imponert over temperaturen i kveld enn prestasjonen på fotballkampen i hvert fall. Det må en kunne si uten å være frekk, sier Hansens kamerat Robin til TV 2.

«Vi forsvarer oss bra», «vi må bruke mer tid med ball» og «de er sterke på dødballer» var ord som flere brukte i Mjøndalen 3 sin garderoben i hvilen. Utgangspunktet var bra, og nå skulle de tre poengene sikres.

I andre omgang var det imidlertid at Godset-lag som kom på banen med høyere intensitet og det straffet seg for Mjøndalen som utover omgangen ble mer og mer slitne.

Etter 84 minutter sørget Mihal Dzaferi at bortelaget ble stående igjen med alle poengene fra lokaloppgjøret på Consto Arena.

– Det er ikke ofte det er slik i 7. divisjon, så det er jo helt fantastisk. Det er veldig kjedelig at vi i hvert fall ikke fikk et poeng, men det var en artig og fin ramme. Det var nok gøy for både oss og Strømsgodset det her, sier Hansen like etter kampen foran et stående hjemmepublikum med pyro.

Tobias Lia er spillende hovedtrener for Mjøndalen 3. Han var svært misfornøyd med at laget ikke klarte å prestere når rammene rundt kampen var såpass gode. Han kommer likevel til å se tilbake på en god opplevelse.

– Man fikk litt den følelsen man har drømt om når man har sittet her på kvelden med flomlysene på og sett a-laget spille. Jeg tror alle fikk litt gåsehud og jeg må få rost supporterene som lager liv hele kampen, sier Lia som i tillegg til å ta egne valg, også fikk innspill fra Hansen på banen som selv påpekte før kampen han ikke hadde noe med.

– Hvordan er det å ha Hansen utpå der?

– Han er banens beste. Han leverer høyt nivå i hver kamp. Han er rolig, god med ball og så kommer det noen skyllebøtter og gjerne litt instrukser av og til. Men det får han nesten lov til også. Han sitter med mye kompetanse, så det er nyttig for meg og resten av laget, smiler Lia.