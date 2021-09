Kvelden de aldri glemmer: - Det var bibelsk

Liverpool starter gruppespillet i Champions League med et smell når de ønsker Milan velkommen til Anfield onsdag kveld. Det får scouserne til å minnes en «bibelsk» kveld i Istanbul.

Sjeldent har et fotball-lag sett mer fortapte ut enn det Liverpool gjorde 45 minutter inn i Champions League-finalen mot Milan i 2005.

Men sjeldent har man også sett et større comeback.

– Jeg husker vi sang «You’ll Never Walk Alone» i pausen, og det var noe spirituelt over det. Det var bibelsk. 55 timer i paradis, det er egentlig den beste måten jeg kan beskrive det på, sier Peter Carney til TV 2.

Han var en av de heldige som var til stede på Atatürk Stadion den utrolige mai-kvelden for 16 år siden. Liverpool lå under 0-3 til pause og scouserne var i ferd med å miste håpet.

GLEMMER ALDRI: Peter Carney glemmer aldri det han kaller en «bibelsk» kveld i Istanbul. Onsdag ser han Liverpool - Milan på Anfield. Foto: Olof Andersson

– Jeg var så nedfor, men jeg ønsket bare at de skulle gi det et forsøk, minnes Carney.

Marina Cannon var en annen som var på plass i Tyrkia den kvelden. Hun brukte pausen på å overbevise en tilskuer om å bli værende på stadion.

– Jeg kjente igjen en jeg sto i kø med da jeg hadde kjøpt billettene, og han ønsket å forlate stadion. Jeg sa han måtte bli værende og han hørte på meg. Det tror jeg han er glad for, smiler hun.

For det som skjedde i løpet av det første kvarteret i andre omgang, har gått inn i historiebøkene som en av tidenes mest utrolige opphentinger.

TIDENES SNUOPERASJON: Steven Gerrard og John Arne Riise jubler etter Champions League-finalen i 2005. Foto: Thomas Kienzle

– Det var rett etter pause og alle hadde ristet av seg skuffelsen fra første omgang, og så flikker Gerrard den ballen i mål. Han var som en ballett-danser. Når han går opp og header den ballen, minner han meg om en ballerina. Det var fantastisk. Etter det målet ventet sju minutter med galskap, gliser Carney.

Gerrard-hyllest

Anført av Steven Gerrard snudde Liverpool nemlig 0-3 til 3-3, og resten er historie.

– Man må alltid ha troen. Jeg husker at noen sang «vi skal vinne 4-3» i pausen, og jeg har tenkt i ettertid at det var gode gutter. Man må alltid tro og beholde håpet, sier Carney.

En av dem som fulgte kampen fra TV-skjermen hjemme i Liverpool, var John Culshaw. Han har nylig fullført sin hyllest til den tidligere Liverpool-kapteinen, som fikk mye av æren for lagets snuoperasjon i Istanbul.

Slik ser Culshaws Steven Gerrard-hyllest ut. Foto: Olof Andersson

- Gerrard er der oppe sammen med Kenny Dalglish og de største legendene i klubben. Jeg har akkurat fullført dette bildet av han og det passer jo veldig bra med tanke på kampen som venter, sier Culshaw til TV 2, og ser opp på murmaleriet av Gerrard som han har malt like ved Anfield.

- Jeg brukte vel fire dager på det og han har allerede tatt kontakt med meg for å takke meg. Det sier litt om hvilken person han er.

Starten på et nytt eventyr

Onsdag kveld starter Liverpool sin Champions League-sesong med et smell, når nettopp Milan gjester Anfield. De to gigantene har bare møttes to ganger tidligere: I Champions League-finalen i 2005 og 2007.

- Du trenger ikke minne meg på 2007, sier Carney, vel vitende om at Milan gikk seirende ut den gangen.

- Vi har havnet i en en tøff gruppe, men det skal bli ekstra spesielt å starte mot Milan. Det er første gang vi møter dem på 14 år og det kommer til å være starten på et nytt europeisk eventyr, sier han selvsikkert.

Og denne gangen er de enige på Merseyside: Nå er Liverpool favoritter.

– Jeg tror vi vinner 2-0. Milan er ikke det de en gang var, sier Marina Cannon og får støtte av Culshaw.

– Ja, jeg sier 2-0. Med det laget vi har, ser jeg ikke hvorfor ikke skal kunne gå langt denne sesongen, sier han.

Det tror også Carney. Han mener at Europa-kveldene betyr mer for Liverpool enn noe annet lag i England og spår en spesiell kveld.

NY EUROPEISK AFTEN: Sammen med resten av The Kop, lover Peter Carney å gjøre sitt for at det skal bli en ny uforglemmelig kveld på Anfield. Foto: Oli Scarff

– Det er fordi de andre klubbene aldri vinner noe i Europa og de vet ikke hvordan det er. Det er sannheten. Europeiske mestere er det beste man kan være, spør du meg. Champions League er alt i mitt hode, sier han, og lover at han skal gjøre sitt for å skape en magisk atmosfære på Anfield.

– Man går ikke på kamp for å se, man går for å ta del i det. Vår oppgave er å blåse baller av mållinjen, suge baller i nettet, og motivere laget. Det skal jeg fortsette med, avslutter han bestemt.