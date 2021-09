Thorsby om valget: – Forventer at Støre holder det han har lovet barnebarna

25-åringen er overrasket over de unge velgerne.

Morten Thorsby er ikke bare en av landets beste fotballspillere, han er også blant landets mest engasjerte toppidrettsutøvere når det kommer til miljø-og klimasaken.

Nylig skiftet han til draktnummer 2 på klubblaget Sampdoria og på det norske landslaget, med bakgrunn i Paris-avtalen der de fleste av FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om å begrense temperaturstigningen til maks to grader.

Det norske valget har de siste par månedene blitt omtalt som et klimavalg, uten at det endelige valgresultatet bar nevneverdig preg av det:

NEDTUR FOR MDG: MDG-leder Une Bastholm kom inn på Stortinget, men greide ikke å føre partiet over sperregrensa. Foto: Naina Helén Jåma

MDG havnet under sperregrensen med bare 3,8 prosent av stemmene. Det andre markante miljøpartiet, SV, oppnådde en oppslutning på 7,5 prosent. Resultatet er godt under det mange hadde trodd og forventet med tanke på de siste ukers meningsmålinger.

– Hva synes du om valgresultatet?

– Jeg er opptatt av handlekraft og ikke partipolitikk. Hvis valgresultatet gjør at vi får raskere takt i det grønne skiftet blir jeg fornøyd. Om det skjer, gjenstår å se, sier Thorsby i en e-post til TV 2.

Håper Støre står imot press

Etter åtte år med borgerlig regjering blir det en rødgrønn regjering i løpet av neste måned. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har flertall sammen.

Norges neste statsminister, Jonas Gahr Støre, har uttalt at han har lovet barnebarna sine å gjøre alt i sin makt i kampen mot klimatrusselen.

– Jeg forventer at han holder hva han har lovet barnebarna sine, og at han dermed står imot press fra eventuelle regjeringskollegaer som ikke kan love sine barn og barnebarn det samme, skriver Thorsby.

VALGVINNEREN: Jonas Gahr Støre feiret med kake dagen etter valgseieren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er samtidig tilhengere av mer oljeleting, selv om FN i sin alarmerende klimarapport ber alle land slutte å lete etter olje.

– Synes du det er forenlig med å gjøre «alt i sin makt» for å bekjempe klimakrisa?

– Jeg synes det er rart at han selv mener det er forenlig, men hvis han gjør alt som står i hans makt for å fjerne etterspørselen etter olje, vil det kanskje være forenlig. Blir etterspørselen fjernet, er det jo ingen som har interesse av å lete etter mer olje, melder Sampdoria-proffen.

Overrasket over de unge

Klimasaken ble et stort tema i valgkampinnspurten etter FNs klimarapport, der de meldte «kode rød» for menneskeheten.

Etter noen oppløftende meningsmålinger for MDG kort tid i etterpå, mistet miljøpartiet raskt momentum. Et forvarsel på det dårlige valgresultat kom i skolevalget, der bare litt over seks prosent stemte MDG.

– Ettersom alle partier sier de har løsninger på klimaproblemet er det vanskelig å si hvordan nordmenn egentlig har prioritert. Med FNs kode rød-varsel er jeg imidlertid overrasket over at andre problemstillinger tilsynelatende prioriteres høyere, særlig blant unge, skriver Morten Thorsby.