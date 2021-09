Dortmund-sjefens utfordring til Haaland: Dette må bli bedre

Onsdag er Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund i gang med en ny Champions League-sesong.

Fremst på banen har den tyske klubben forrige sesongs Champions League-toppscorer. Ingen scoret flere mål enn Erling Braut Haaland, som leverte ti fulltreffere.

På spørsmål fra TV 2 om hva det er Haaland kan bli bedre på er Borussia Dortmunds nye trener, Marco Rose, ikke i tvil.

– Headinger, svarer Dortmund-sjefen kontant på tirsdagens pressekonferanse.

– Å være aktiv gjennom hele kampen. Han har mange små ting han må forbedre, men han er på god vei. Han er selv klar over at han kan bli bedre på enkelte ting, og det synes jeg er det viktigste. At han ikke tenker han er ferdigutviklet, utdyper Rose.

Nordmannen har vært en svært viktig grunn til at Dortmund-sjefen har fått en god start etter overgangen fra Borussia Mönchengladbach. Med fem mål og fire målgivende pasninger på fire kamper er Haaland absolutt i rute til en ny fantastisk sesong.

Onsdagens kamp spilles på Vodafone Park, samme arena hvor Norge skal møte Tyrkia i oktober.

